Cantabria invierte casi 800.000 euros en mejorar el abastecimiento de agua en Campoo de Enmedio

Archivo - El consejero de Fomento, Roberto Media, visita Campoo de Enmedio. - MIGUEL DE LA PARRA/GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

MATAMOROSA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha asistido este lunes al inicio de los trabajos de la primera fase de ampliación del Plan Reinosa, una actuación que permitirá mejorar el abastecimiento de agua en Campoo de Enmedio y que cuenta con un presupuesto de 797.312 euros y un plazo de ejecución de nueve meses.

En un comunicado, el Ejecutivo cántabro ha subrayado que este proyecto consistirá en la renovación de la tubería que conecta el antiguo depósito de Reinosa con el depósito de Bolmir, una conducción de 2,3 kilómetros de longitud y más de 50 años de antigüedad que será sustituida por una nueva de fundición dúctil y mayor diámetro.

Media ha explicado que la renovación de este ramal permitirá aumentar el caudal que llega al depósito de Bolmir y mejorar la eficiencia general del Plan Hidráulico Reinosa, eliminando las pérdidas de agua que presenta actualmente la conducción.

Además, los trabajos contemplan la mejora del trazado y el cerramiento del depósito de Bolmir y de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de la localidad.

El consejero ha recordado que esta actuación constituye la primera de las tres fases previstas para la ampliación del Plan Reinosa, que permitirá garantizar el abastecimiento de agua no solo de Campoo de Enmedio, sino también de la Hermandad de Campoo de Suso y Las Rozas de Valdearroyo, donde a día de hoy continúan utilizándose camiones cisterna para abastecerse.

En este sentido, ha señalado que el proyecto completo contempla la sustitución de cerca de 60 kilómetros de tuberías, con una inversión cercana a los 8 millones de euros, una actuación que, según ha destacado, "va a marcar un antes y un después en toda esta comarca", ya que permitirá "dejar resueltos en esta legislatura" los actuales problemas de abastecimiento que afectan a cerca de una treintena de localidades de estos tres municipios.

Por otra parte, ha informado de que la segunda fase del proyecto contempla la ampliación del Plan Hidráulico Reinosa hacia el sureste de Campoo, con un presupuesto de licitación de 4.499.286 euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

En esta línea, Media ha afirmado que el proyecto ya está finalizado y sus pliegos redactados, a falta de obtener los últimos permisos para licitar las obras "antes de que finalice el año". Esta actuación incluye una nueva estación de bombeo en Bolmir, una tubería de impulsión de 1.350 metros y un nuevo depósito de 1.000 metros cúbicos en la ladera del monte de La Rasa.

El proyecto permitirá ampliar la red de abastecimiento hacia el sureste de Campoo y atender las necesidades de numerosas localidades de*Campoo de Enmedio, Las Rozas de Valdearroyo, Valdeprado del Río y la Hermandad de Campoo de Suso.

La tercera fase corresponde al proyecto de abastecimiento de agua en alta a Las Rozas de Valdearroyo, con un presupuesto de licitación de 2.594.525 euros y un plazo de ejecución de 12 meses. "El proyecto está finalizado y actualmente se encuentra en supervisión, por lo que este tramo también estará en obras antes de que finalice la legislatura", ha afirmado.

El objetivo de esta última actuación será distribuir el agua desde Arroyo hasta todas las localidades del municipio, llegando por el sur hasta Bustasur y por el este hasta Bimón, para garantizar de forma permanente el suministro de agua.

El titular de Fomento ha enmarcado esta actuación en el compromiso adquirido para hacer de ésta "la legislatura del agua", con inversiones destinadas a mejorar las redes de saneamiento y abastecimiento de toda Cantabria con el objetivo de que "la escasez de agua que sufren en estos momentos decenas de pueblos pase a la historia".

Así, ha repasado algunas de las principales actuaciones en marcha o ya ejecutadas, como las inversiones del Plan Noja, que ya alcanza los 1,7 millones de euros y contempla otros 6 millones para acabar con los problemas de abastecimiento de Arnuero, Meruelo, Noja y Bareyo; la renovación de las tuberías de abastecimiento en alta de Laredo y Nates, con una inversión de más de 2 millones de euros, que garantizará también el suministro a Colindres y Bárcena de Cicero; o la sustitución de las tuberías obsoletas del Plan Hidráulico Castro, con un presupuesto de 1,9 millones de euros.

El consejero también se ha referido a las actuaciones desarrolladas en Liébana, donde ya se han concluido las obras de mejora de la eficiencia del Plan Hidráulico, con una inversión de 1,5 millones de euros, y ha avanzado que el conjunto de proyectos previstos en la comarca supondrá una inversión cercana a 8 millones de euros.

Finalmente, Media ha anunciado que antes de finalizar el año estará concluido el estudio informativo de la futura carretera Reinosa-Potes, una infraestructura que ha definido como "estratégica" para mejorar las comunicaciones entre Campoo y Liébana y cuya ejecución constituye uno de los compromisos del Gobierno de Cantabria.