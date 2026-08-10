Cantabria llama a respetar normas y consejos del eclipse y a usar las gafas: "No es una bobada"

Archivo - Personsa con gafas para observar el eclipse.-ARCHIVO - GOBIERNO - Archivo

MATAMOROSA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media, ha llamado a la población a respetar las normas y seguir las recomendaciones de cara al eclipse solar total de este miércoles, como cumplir las señalizaciones y órdenes de agentes o usar las gafas de protección homologadas.

"Que nadie piense que es una bobada y que se puede mirar sin gafas especializadas al eclipse, porque luego podemos tener problemas para el resto de nuestros días que debemos evitar", ha avisado el también titular de Fomento, que ha instado a cumplir las directrices y consejos ofrecidos en materia sanitaria y de seguridad vial también, especialmente en los cinco puntos de observación preferente establecidos en la región y en otros lugares que podrían congregar gran afluencia de personas.

Media ha respondido así este lunes a preguntas de los periodistas en Matamorosa acerca del escrito que la Junta Vecinal de Rocamundo, en Valderredible, remitió a la Consejería solicitando más seguridad en una carretera que cruza este pueblo en dirección al Observatorio Astronómico de La Lora, uno las zonas determinadas por el Gobierno y que podría congregar mayor número de personas.

El responsable de Fomento y Medio Ambiente (PP) ha indicado que el alcalde del municipio, Fernando Fernández (PRC), forma parte de la comisión que gestiona todas las cuestiones relacionadas con el eclipse, en la que se ha abordado el tema y se han adoptado decisiones "por unanimidad".

Por eso, ha indicado al pedáneo que traslade "cualquier queja" que tenga al regidor y al Ayuntamiento para tratar el asunto en ese órgano, donde "seguro que entre todos lo solucionaremos", ha apostillado.

En cualquier caso, Media ha apuntado que las medidas de seguridad vial corresponden a la Guardia Civil y supone en este sentido que el dispositivo previsto "será suficiente" para afrontar los desplazamientos que se esperan para observar el fenómeno astronómico.

IR CON TIEMPO, RESPETAR INDICACIONES Y USAR LAS GAFAS.

El consejero ha aprovechado para pedir a esas personas que vayan "con tiempo" y respeten las señalizaciones e indicaciones de los agentes de seguridad que habrá en los puntos de observación establecidos por el Ejecutivo regional (Peña Cabarga, Costa Quebrada, Bareyo y Suances, además de Valderredible) y que usen las gafas.

"El Gobierno está haciendo una campaña importante de información y la va a seguir haciendo hasta el mismo miércoles. Espero que tomemos todas las medidas oportunas para no colapsar las carreteras, para disfrutar de un evento que lleva ya un siglo sin producirse y que tiene que ser un evento lúdico y no un evento que luego nos traiga excesivos problemas", ha expresado para finalizar.