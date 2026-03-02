Cantabria mantiene el nivel de máxima alerta por incendios, con tres activos este lunes

Foco activo durante las labores de extinción de un incendio en Merilla en foto de achivo - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria mantiene activo el máximo nivel de alerta del Operativo de Lucha y Extinción de Incendios Forestales en toda la Comunidad dadas las previsiones desfavorables para las próximas 48 horas en la región, que a las 6.00 horas tenía tres incendios activos.

El director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, ha informado que el cambio en las condiciones meteorológicas, con el retorno de vientos de componente sur, ha originado también "la vuelta a las andadas de los incendiarios", que durante este domingo provocaron en Cantabria nueve incendios forestales, de los que tres siguen activos, aunque controlados, en Ruesga y Soba.