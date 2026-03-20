Cantabria moderniza las bases de datos de sus 102 municipios en materia de vivienda

La directora general de Administración Local, Marta González, se reúne con Dirección General de Administración Local sobre el padrón. - LARA REVILLA/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha finalizado el proyecto Padrón-DIGIALCANT 2.0, en el que ha modernizado las bases de datos de sus 102 municipios en materia de vivienda para que queden unificadas a nivel nacional, lo que supone el inicio de un sistema de intercambio de información padronal en tiempo real entre los ayuntamientos y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta forma, se consigue corregir errores y discrepancias entre datos del INE, Catastro y la información municipal, así como digitalizar la información geográfica de viviendas, hogares y personas.

Es decir, tanto los ayuntamientos de Cantabria como el INE dispondrán de una base de datos de viviendas identificadas, incluyendo la existencia de un identificado único de vivienda a nivel nacional que se deriva de la referencia catastral.

La iniciativa, incluida en el Plan de Transformación Digital en los municipios DIGIALCANT, ha estado liderada por el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Presidencia, y financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos Next Generation de la Unión Europea, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Los resultados y alcance del proyecto, que ha supuesto una inversión de 863.876 euros en la comunidad, se han abordado este viernes en una reunión en la que han participado miembros de la Dirección General de Administración Local del Gobierno cántabro.

También han colaborado en el proyecto a nivel regional la Delegación Provincial del INE y ayuntamientos, junto con la coordinación funcional del ICANE y la Dirección General de Informática del Ejecutivo regional.

Las actuaciones realizadas se han centrado en un nuevo sistema de gestión de la información sobre el territorio en el ámbito municipal, separando la información personal de la territorial e incorporando el Código de Identificación de Vivienda (CIV) o referencia catastral.

Posteriormente, el proyecto continuará con la implantación de un modelo de intercambio de datos del padrón en tiempo real entre los municipios y el INE, siguiendo las instrucciones del órgano estatal.

La consejera Isabel Urrutia ha señalado la importancia de mejorar los datos del padrón municipal. "El ciudadano va a ver que los trámites son más ágiles y en tiempo real con una mejor identificación de los domicilios y una mayor coherencia entre los datos municipales y los estadísticos", ha subrayado.

Del mismo modo, ha valorado la instalación del nuevo equipamiento informático en los ayuntamientos de la región, 604 puestos inteligentes el marco del proyecto DIGIALCANT, cuya infraestructura tecnológica ha facilitado la implantación del 'Padrón online' y para lo que no ha sido necesario la adquisición de medios materiales adicionales.

DIGIALCANT ha supuesto la inversión en esta legislatura de más de 4,2 millones de euros en la transformación digital de las entidades locales, que se han financiado con fondos Next Generation, a través del Plan de Recuperación.