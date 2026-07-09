Cantabria reafirma su apuesta por la innovación y digitalización con un curso sobre IA, ciberseguridad y supercomputació

Curso de la UIMP sobre 'Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Supercomputación' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Innovación, Eduardo Arasti, ha destacado "el éxito" que ha tenido el seminario 'Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Supercomputación', organizado por el Gobierno de Cantabria dentro de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El consejero ha subrayado que el curso ha permitido una colaboración directa entre estudiantes, administración y empresas, con intercambio de ideas, experiencias "y mucho interés de establecer vías de colaboración a la hora de buscar soluciones tecnológicas" que contribuyan a convertir a Cantabria "en un referente nacional e internacional en materia de innovación y digitalización".

Durante dos días, el Palacio de la Magdalena ha acogido a representantes institucionales, empresas tecnológicas, profesionales y especialistas en innovación para abordar cómo se están transformando los modelos productivos y generando nuevas oportunidades en sectores estratégicos como la industria, la investigación, la administración pública y la gestión avanzada del dato.

Según ha informado el Gobierno, Arasti ha destacado que "la acelerada transformación digital está redefiniendo nuestra forma de comprender el mundo, impulsada por tres pilares tecnológicos fundamentales: la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la supercomputación", disciplinas que "están generando una auténtica revolución" que afecta a todos los sectores productivos.

El consejero ha hecho referencia a proyectos estratégicos del Gobierno de Cantabria como la futura Ley de Startups, el Campus Tecnológico Altamira, que supondrá una inversión de 3.600 millones de euros y generará "miles de empleos bien remunerados y de carácter tecnológico", y el Centro de Ciberseguridad de Cantabria, que "nos posiciona como referente en protección digital".

Asimismo, ha mencionado el programa de formación 'Cantabria Tech Talent', en colaboración con UNIR, para formar especialistas en Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como el Programa de Hibridación que impulsa la formación en competencias digitales de los estudiantes de la Universidad de Cantabria y favorece su empleabilidad.

Arasti ha afirmado que "Cantabria quiere subirse a la ola de la innovación y la digitalización. Tenemos proyecto, equipo, ecosistema y mucha ilusión y confianza en la acción y la colaboración de conseguir entre todos los objetivos marcados".

El consejero ha reiterado que el objetivo del Gobierno autonómico es convertir a Cantabria en "una región de oportunidades capaz de generar y retener proyectos de alto valor añadido que incrementen la competitividad de la Comunidad Autónoma a través de la innovación científica y tecnológica, en su opinión, la palanca de la competitividad".

El Gobierno de Cantabria ha mejorado la inversión pública en I+D+i "de manera muy importante", al pasar de 38 millones en 2023 a 93 millones en 2026, lo que supone un incremento del 146 por ciento, siendo la comunidad autónoma con mayor orientación a la investigación, desarrollo e innovación de toda España en la gestión de los fondos europeos, ha indicado.

Tambien ha reiterado que en los últimos dos años, Cantabria ha escalado 10 puestos en el ranking europeo de la Innovación, convirtiéndose en la segunda Comunidad Autónoma de España que más ha crecido, solo superada por Cataluña, gracias a la I Agenda Digital de Cantabria 2024-2028, que moviliza cerca de 400 millones de euros a través de 88 medidas concretas diseñadas para cerrar la brecha digital y potenciar la competitividad empresarial.