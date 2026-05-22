Cantabria recoge en Chipre el testigo del Día Marítimo Europeo, que se celebrará en Santander en 2027

Arasti recoge en Chipre el testido del Día Marítimo Europeo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 22 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha recogido este viernes en Limassol, Chipre, el testigo del Día Marítimo Europeo que se celebrará en Santander el 20 y 21 de mayo de 2027.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha estado presente en la ceremonia oficial de traspaso de sedes, donde también se han proyectado mensajes institucionales de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y de la alcaldesa santanderina, Gema Igual.

Así, Arasti ha trasladado el compromiso de Cantabria con la organización del próximo Día Marítimo Europeo y ha agradecido a las instituciones anfitrionas y a la Comisión Europea el trabajo realizado en esta edición.

Además, ha destacado el papel de la economía azul en el desarrollo regional y ha invitado a la comunidad marítima europea a participar en la próxima cita en Santander como punto de encuentro para el diálogo y la cooperación en torno al futuro del sector.

Por su parte, la presidenta ha subrayado el carácter estratégico del relevo y ha trasladado su agradecimiento a la Comisión Europea por su confianza en Cantabria como próxima anfitriona.

Asimismo, ha destacado que la comunidad autónoma recibe este testigo "con orgullo, pero también con un profundo sentido de responsabilidad", poniendo en valor la fuerte vinculación de Cantabria con el mar, que forma parte de su historia, su cultura y su modelo de desarrollo, ha dicho.

Buruaga ha señalado que la capital cántabra aspira a ser en 2027 "un espacio abierto a la cooperación y a la construcción conjunta del futuro marítimo europeo", en el que abordar "los grandes retos compartidos", como la sostenibilidad, la innovación, la resiliencia de las comunidades costeras o la gobernanza oceánica.

Este mensaje institucional ha incidido también en que la cita santanderina coincidirá con un momento clave para la política marítima europea, en plena aplicación de nuevas iniciativas estratégicas como el Pacto Europeo de los Océanos o las futuras políticas vinculadas a la economía azul y la industria marítima.

En este contexto, Cantabria se propone situar el evento como un foro de referencia para el diálogo y la colaboración internacional, alineado con las prioridades europeas en materia de sostenibilidad y competitividad, ha destacado el Ejecutivo.