Cantabria recoge el Premio Fitur 2026 al Estand Sostenible

La directora general de Cantur, Inés Mier, recoge de manos de la directora de Fitur, María Valcarcel, el Premio al Estand Sostenible - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Cantur, Inés Mier, ha recogido este miércoles de manos de la directora de Fitur, María Valcarcel, el Premio al Estand Sostenible que fue otorgado a Cantabria en la 46ª edición de Fitur, celebrada el pasado mes de enero en Madrid.

El galardón reconoce la apuesta del Gobierno de Cantabria, a través de Cantur, por incorporar criterios de responsabilidad ambiental, social y eficiencia económica a su presencia en ferias turísticas mediante una propuesta expositiva basada en la economía circular, la gestión inteligente de la sostenibilidad a través de la tecnología y la incorporación de medidas de accesibilidad e inclusión incorporadas al estand, ha indicado el Ejecutivo.

Uno de los principales elementos valorados por el jurado ha sido la estrategia de licitación bianual planteada para las ediciones de Fitur 2025 y 2026. El proyecto incorporó un protocolo específico de desmontaje que evitó la demolición del espacio expositivo y permitió mantener y reutilizar sus diferentes elementos. Así, el 90 por ciento de los materiales estructurales se reutilizó respecto a la edición anterior, lo que evitó la fabricación de nuevo material y redujo las emisiones asociadas a su producción.

La gestión sostenible del estand se apoyó en la tecnología a través de la herramienta propia 'Inicia 2030', que permitió auditar aspectos como la huella de carbono asociada a los desplazamientos del equipo o la gestión de los residuos generados durante la feria.

El premio reconoce también la dimensión social de la propuesta cántabra. El espacio fue diseñado bajo criterios de accesibilidad universal, con rampas, mostradores adaptados, señalética en braille o audiodescripciones. Además, se aplicaron políticas de contratación inclusiva que favorecieron la inserción laboral de colectivos vulnerables.

La apuesta por la economía local ha sido otro de los elementos destacados. El 70 por ciento de la producción, incluida la carpintería y el personal auxiliar, se contrató en Madrid con el objetivo de reducir la huella logística. Los servicios especializados, como los audiovisuales, el catering y el arte, se contrataron en Cantabria, contribuyendo a la promoción del tejido empresarial de la región.

Con este galardón, Cantabria suma un segundo reconocimiento consecutivo en Fitur por el mismo espacio expositivo, después de que en 2025 recibiera el Premio al Mejor Estand en la categoría de Instituciones y Comunidades Autónomas.

Además de Cantabria, en la pasada edición de Fitur también fueron reconocidos por sus estands sostenibles el Grupo Piñero y Ayuntamiento de Castelldefels. Madrid, Castilla y León y Turismo de Galicia fueron ganadores en la categoría de Instituciones y Comunidades Autónomas; Guatemala, Abu Dhabi y Egipto, en la categoría de Países y Regiones; Vincci, Meliá y ALSA, en Empresas.