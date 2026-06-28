Cantabria recuerda los derechos de los consumidores en las rebajas de verano y les da consejos

Rebajas. Descuentos. Compras. Consumo. Derechos de los consumidores - GOBIERNO

SANTANDER 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Comercio del Gobierno de Cantabria informa a los consumidores y usuarios de que sus derechos permanecen "intactos" durante las rebajas de verano, tanto en compras físicas como a través de internet. También les ofrece recomendaciones y consejos para un consumo responsable y evitar fraudes.

La Dirección General de Comercio y Consumo subraya que la "clave" es evitar decisiones "impulsivas" motivadas por los descuentos y comparar precios y calidades entre distintos establecimientos.

Recuerda que los productos rebajados deben mostrar el precio anterior y el reducido, junto al resto de información obligatoria sobre impuestos, gastos adicionales o condiciones de venta.

En cuanto a las garantías, el plazo legal mínimo para productos nuevos es de tres años, también durante las rebajas, que afectan únicamente al precio de los productos, "nunca a las garantías legales que protegen a los consumidores".

En las compras por internet, el derecho de desistimiento es de 14 días naturales, mientras que en tiendas físicas se conservan los derechos frente a productos defectuosos.

Respecto a las devoluciones por otros motivos, quedarán sujetas a la política comercial de cada establecimiento, por lo que el Gobierno regional recuerda que los comercios físicos no están obligados legalmente a admitir devoluciones de productos en perfecto estado, salvo que así lo contemplen expresamente en sus condiciones de venta.

Asimismo, cualquier condición especial aplicable durante las rebajas, como limitaciones en los medios de pago o en las devoluciones, deberá comunicarse de forma visible y clara.

Para poder realizar dichas gestiones, es necesario conservar el tique o factura de compra, que es imprescindible para cualquier cambio, devolución o reclamación.

PRODUCTOS DE PROTECCIÓN SOLAR.

Con motivo del verano, el Ejecutivo recomienda prestar especial atención a la compra de productos de protección solar, como cremas y gafas de sol. En el caso de las primeras, se aconseja comprobar la protección frente a rayos UVA y UVB, el factor de protección solar, la fecha de caducidad y las instrucciones de uso.

Y para las gafas, hay que verificar el marcado CE, los datos del fabricante y la categoría de filtro adecuada, ya que un cristal más oscuro no implica necesariamente mayor protección.

OFERTAS ATRACTIVAS, FINANCIACIÓN Y RECLAMACIONES.

Durante las campañas especiales como las rebajas de verano, es habitual que aumenten los anuncios fraudulentos en internet, por lo que hay que desconfiar de ofertas "excesivamente atractivas", comprobar la dirección web antes de comprar, acceder a páginas oficiales y consultar opiniones de otros usuarios.

Por otro lado, Consumo recomienda prudencia ante fórmulas de financiación o pago aplazado que suelen acompañar a determinadas promociones. Antes de contratar cualquier crédito asociado a una compra, conviene revisar el coste de la financiación, incluidos intereses y comisiones, y valorar la necesidad real del gasto.

Por último, aconseja planificar el gasto durante el verano, fijar un presupuesto previo, controlar los pequeños desembolsos y comparar precios antes de contratar servicios o realizar reservas, e insiste en que "las rebajas únicamente afectan al precio de los productos, nunca a su calidad ni a los derechos de los consumidores".

En caso de desacuerdo o conflicto con un establecimiento, los consumidores pueden solicitar las hojas de reclamaciones y presentarlas ante los servicios competentes de consumo. Del mismo modo, pueden recurrir al Sistema Arbitral de Consumo, un procedimiento gratuito y voluntario que facilita la resolución de controversias entre consumidores y empresas.