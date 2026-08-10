Cantabria registra tres de las mínimas nacionales, por debajo de los 10 grados

Archivo - Calle Mayor de Reinosa.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO - Archivo

SANTANDER 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado en lo que va de este lunes tres de las diez temperaturas mínimas nacionales, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

En concreto, el mercurio de los termómetros ha descendido por debajo de los 10 grados centígrados en Reinosa, en Cabaña Verónica --en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa-- y en Alto Campoo.

Así, la capital campurriana ha anotado 8,2ºC a las 7.40 horas; Cabaña Verónica, 8,6ºC a las 2.40 horas; y Alto Campoo, 9,6ºC a las 7.10. Con estos valores se han situado en la cuarta, quinta y novena posición, respectivamente, de la lista de los lugares donde más frío ha hecho.

Mientras, la mínima nacional la ha alcanzado Puerto del Pico, en Ávila, con 4,8ºC. Por contra, la máxima se ha dado en Banyalbufar, en las Islas Baleares, con 32,3 grados.

A nivel regional, a primeras horas de la mañana destacan las temperaturas que se están registrando en Castro Urdiales, Santander y el aeropuerto Seve Ballesteros, donde ya cuentan con 23,6ºC, 21,5ºC y 21,1ºC, respectivamente.