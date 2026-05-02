Cantabria está este sábado en aviso amarillo por lluvias y tormentas

SANTANDER 2 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria está este sábado, 2 de mayo, en aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias y tormentas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

En concreto, en toda la región -a excepción de Liébana- estará activado este nivel de alerta desde las 13.00 horas hasta las 22.00.

Se espera una precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metro cuadrado y tormentas que podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

La previsión se cumplirá en la zona más oriental de la región y es menos probable en el resto.

De esta forma, la AEMET ha ampliado al litoral cántabro el aviso que mantenía desde ayer en el centro de la región, el valle de Villaverde y la Cantabria del Ebro.