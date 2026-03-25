Cantabria, segunda CCAA con mayor absentismo laboral a cierre de 2025, con una tasa del 8,9%, según Randstad

Archivo - Teclado de ordenador - UPM - Archivo

SANTANDER 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria fue la segunda comunidad autónoma con una mayor tasa de absentismo laboral en el cuarto trimestre de 2025, llegando a una pérdida del 8,9% de las horas pactadas, solo por detrás de Canarias (+9,1%).

Este dato de absentismo laboral de la comunidad autónoma, que incluye tanto las bajas por incapacidad temporal (IT) como el resto de motivos, se sitúa 1,8 puntos por encima de la media nacional (7,1%), según el Informe de absentismo del cuarto trimestre de 2025, elaborado por Randstad Research, el centro de estudios de Randstad a partir de datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística.

Además, la comunidad autónoma es la que, junto con Asturias, ha experimentado un mayor incremento interanual en su tasa de absentismo laboral general de 1,1 puntos porcentuales frente al experimentado a nivel nacional, que fue de 0,4.

En el caso del absentismo con incapacidad temporal (IT) en Cantabria aumentó en el cuarto trimestre 0,8 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior hasta alcanzar una tasa del 6,8%, por encima de la media nacional (5,5%) y situándose entre las más elevadas del país, por detrás de Canarias (7,9%) y Asturias (7,1%) y en el mismo nivel que Galicia y País Vasco.

Por sectores, Cantabria figura entre aquellas con mayor absentismo, tanto general como por IT, tanto en la industria, como en la construcción y en el sector servicios.