Cantabria tiene 21 incendios forestales activos, 11 controlados y dos estabilizados

Bomberos trabajan en la extinción de los incendios activos en el valle de Cabuérniga, a 7 de marzo de 2026, en Cabuérniga, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 21 incendios forestales permanecen activos este martes por la tarde en Cantabria en los municipios de Arenas de Iguña, Valdáliga, Cabezón de la Sal, Vega de Liébana, Molledo, Luena, Cabuérniga, Los Tojos, Lamasón, Rionansa, Pesquera y Tudanca.

Igualmente, 11 fuegos ya se encuentran controlados, dos estabilizados y el resto extinguidos, ha informado el Gobierno autonómico.

Desde de las 19.00 horas del lunes, se han provocado 54 focos, que elevan el total en lo que va de mes de abril a 84 fuegos en toda la comunidad.

El incendio más complejo es el de Renedo de Cabuérniga, donde están interviniendo varios agentes del medio natural, cuadrillas de bomberos forestales del Operativo del Gobierno cántabro, la BRIF de Ruente, el helicóptero Delta-Romeo también del Ejecutivo regional y un helicóptero bombardero del Ministerio para la Transición Ecoológica.

Otro de los fuegos relevantes se ha localizado en Vega de Liébana (Campollo), donde también se ha intervenido con medios aéreos para apoyar los trabajos en tierra de las cuadrillas de bomberos forestales de la Dirección General de Montes y Biodiversidad.

Igualmente, han actuado bomberos del Gobierno de Cantabria del parque de Valdáliga en Ruente y Cabuérniga para asegurar que las llamas no afectaran a ninguna infraestructura cercana al monte, refrigerando el terreno.

DAÑOS EN EL PORCHE DE UNA VIVIENDA Y EL HUMO AFECTÓ A LOS TRENES

El incendio forestal del Monte Aa en Cabuérniga causó daños en un porche de una vivienda cercana.

También efectivos municipales del parque de Torrelavega han actuado esta tarde por un incendio que ha afectado a arbolado y plumeros en Requejada (Polanco).

Y el humo de uno de los incendios llegó a afectar por unas horas a la circulación ferroviaria entre Las Fraguas y Los Corrales de Buelna.

PREEMERGENCIA ANTE RIESGO EXTREMO Y NO SE DESCARTA PEDIR MÁS AYUDA

El Gobierno de Cantabria mantiene activada desde primera hora de la mañana la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Incendios Forestales (INFOCANT), debido a la incidencia de fuegos en distintos puntos de la comunidad y la previsión de condiciones meteorológicas desfavorables para las próximas horas.

El índice de riesgo en toda Cantabria es extremo, por lo que el Operativo de Extinción de Incendios Forestales del Ejecutivo regional se mantiene en su totalidad en nivel 2, con 24 brigadas terrestres disponibles, así como 26 agentes del medio natural, y el apoyo en los puntos en los que sea necesario de bomberos del Gobierno y de los parques municipales.

El Ejecutivo analiza de manera permanente la situación y la posible evolución de los fuegos, y no se descarta hacer nuevas peticiones de refuerzos al Ministerio si la situación se complica.

PREVISIONES AEMET: ALTAS TEMPERATURAS Y AUSENCIA DE LLUVIAS

Para las próximas jornadas, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que continúen las altas temperaturas y la ausencia de lluvias, condiciones que favorecen la acción de los incendiarios y dificultan las labores de extinción.

Por último, el Gobierno de Cantabria ha solicitado colaboración y precaución a la ciudadanía y ha hecho un llamamiento para detectar y poner en conocimiento de las autoridades tanto el inicio de cualquier incendio como datos de los presuntos causantes, contactando con el 112, con la guardería de la Consejería de Desarrollo Rural o con la Guardia Civil.

El Ejecutivo ha insistido en la importancia de que los ciudadanos colaboren en seguir las instrucciones de las autoridades para evitar poner en riesgo, tanto a las personas que trabajan en este servicio, declarado estratégico durante el estado de alarma, como al conjunto del medio natural de nuestra región.