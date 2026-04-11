Cantabria tiene un incendio forestal activo en Vega de Liébana y suben a 183 los registrados este mes

Incendio en el entorno del Puerto San Glorio - 112 CANTABRIA

SANTANDER 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria tiene este mediodía un incendio forestal activo localizado en Vega de Liébana, en concreto en La Rasa, municipio donde también se contabilizan uno estabilizado y otro controlado, en el Mirador del Corzo (en el entorno del Puerto San Glorio) y en Campollo, respectivamente.

En total, se han extinguido 180 focos y el número de incendios registrados este mes de abril en la región llega a 183, según los últimos datos facilitados por el Gobierno autonómico.

El Ejecutivo mantiene activada la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Incendios Forestales (INFOCANT), así como el nivel 2 del Operativo de Extinción en toda la comunidad a la espera de la mejora en las condiciones meteorológicas prevista para hoy, con bajada de temperaturas y lluvia.

Durante esta jornada, el Gobierno evaluará la situación para bajar el nivel de riesgo por los incendios y desactivar, en su caso, el nivel de preemergencia del INFOCANT.