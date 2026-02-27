Cantabria tiene nueve incendios forestales, mantiene el nivel 2 pero desactiva la preemergencia del INFOCANT

Foco activo durante las labores de extinción de un incendio esta semana en Cantabria - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registra este mediodía nueve incendios forestales, tres activos y seis controlados, lo que supone una mejoría "notable" respecto a días anteriores. Los incendios activos se localizan en Vega de Pas, Luena y Santiurde de Toranzo, y los controlados en los municipios de Selaya, Vega de Pas (2), Vega de Liébana, Miera y Arredondo. Con ellos, se elevan a 201 los que se han producido en el mes de febrero.

Así lo ha informado el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, que ha anunciado que, ante las previsiones meteorológicas "muy favorables" para las próximas 24 horas, se ha propuesto a la Dirección General de Protección Civil la desactivación de la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCANT).

No obstante, la Dirección General de Montes mantiene activo durante el fin de semana, al menos, el nivel 2 del operativo de lucha contra incendios forestales en toda la comunidad autónoma ya que hay previsión de viento sur el domingo y el lunes.

Por otra parte, en uno de los incendios provocados en Campoo, concretamente en Aldueso, ayer por la tarde, un bombero forestal de la comarca 5 ha resultado herido leve con quemaduras en el rostro y en la cabeza, por lo que tuvo que ser atendido en el Hospital Tres Mares. Según informa Serdio, actualmente permanece recuperándose en su domicilio.

En otro orden, la Consejería ha agradecido la colaboración de la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana, dependiente de la Consejería de Seguridad, la delegación de la Agencia Estatal de Meteorología en Cantabria, así como el "estupendo trabajo" de todo el operativo formado por agentes del Medio Natural, bomberos forestales, técnicos de guardia y emisoristas en las últimas horas y a lo largo de todo el año.

Finalmente, el Ejecutivo autonómico ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y ha animado a informar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de aquellas prácticas sospechosas que puedan poner en riesgo el patrimonio natural de Cantabria.