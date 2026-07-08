Cantabria ve "insuficiente" las nuevas plazas judiciales: "Nos devuelven lo que nos quitaron"

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, preside la última reunión del Pacto para la Justicia. - GOBIERNO

SANTANDER 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria considera "claramente insuficiente" el número de nuevas plazas judiciales que se van a crear en la comunidad autónoma, cuatro para magistrados, para los tribunales de instancia de Santander y Santoña, y a las que se suma una de fiscal.

La consejera de Presidencia y Justicia, Isabel Urrutia, ha precisado en declaraciones remitidas a Europa Press que se trata de la creación de tres plazas de juez y "la reposición de otra" pues, como ha recordado, una de las instrucción en la capital fue suprimida para convertirla en plaza de violencia de género.

"Y ahora dicen que nos la crean. Para nada. Rectifican el error clarísimo que les dijimos que estaban cometiendo y nos devuelven lo que nos quitaron", ha considerado la también titular de Seguridad y Simplificación Administrativa tras la aprobación de estas plazas en el Consejo de Ministros de este pasado martes.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, anunció 500 nuevas plazas para jueces y 200 para fiscales en toda España, de las que cuatro y una serán, respectivamente, para Cantabria. Desde el Ejecutivo central valoraron que la plantilla de magistrados crece un 4,8 por ciento en la región y la del ministerio público, un 3,03%, y calificaron de "histórica" la ampliación, inferior a la media nacional, de más de un 8,5%.

Pero la consejera del ramo en la región considera "un insulto" que desde el Gobierno de Pedro Sánchez "pretendan vender" como "récord histórico" el incrementar en "apenas un 4%" la plantilla judicial, aumento que además "no es real".

"Sánchez no ha creado nada esta legislatura, solo ha destruido. Porque ha hecho desaparecer, en contra de nuestro criterio, esa plaza de instrucción de Santander", ha criticado Urrutia, para añadir que desde el inicio del actual mandato, en julio de 2023, ha habido "sequía absoluta" en la materia además de "desconcierto".

En este último sentido, se ha referido a que en 2024 se trasladó que no se iba a crear "ninguna" plaza judicial en España pero sí se hizo, "en Cataluña".

La titular de Justicia en Cantabria ha indicado además que en los últimos diez años solo se han creado "cuatro juzgados nuevos" en la comunidad autónoma, y "llevamos tres totalmente en blanco", ha apostillado.

Con todo lo anterior y teniendo en cuenta las nuevas plazas judiciales anunciadas, ha sentenciado que la región "pierde una vez más con Sánchez en el Gobierno", pues "lejos de atender las necesidades de esta comunidad autónoma en materia de justicia nos vuelve a dar la espalda y a decir un rotundo no".

Por eso, y para finalizar, espera que el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, "haga caso" a los representantes de todos los operadores del servicio que suscribieron hace dos años el Pacto para la Justicia en la región, y "alce la voz de forma clara para hacer entender a Sánchez y a Bolaños" que en Cantabria "no se puede permitir solamente" la creación de cuatro plazas de jueces.