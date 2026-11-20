Cartel - CCOO

SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras en Cantabria ha organizado el próximo lunes, 23 de noviembre, las XIX Jornadas de las Personas Mayores que en esta ocasión abordarán las pensiones, la dependencia y la democracia de la mano del secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo.

El encuentro se celebrará en el salón de actos de CCOO de Cantabria a partir de las 10.45 horas con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

El encuentro arrancará a las 10.45 horas con la inauguración oficial a cargo del secretario general de la Federación de Periodistas de CCOO en Cantabria, José Antonio Sánchez, y del secretario de Organización de la Federación de Pensionistas de CCOO, Ignacio García, que darán paso a la intervención de Bravo.

A continuación, como viene siendo habitual, se rendirá homenaje a los sindicalistas que cumplen 80 años, un reconocimiento a su trabajo, a su labor y a la lucha sindical "de quienes pusieron los cimientos de la gran organización que es CCOO en la actualidad", ha destacado el sindicato.

Tras el descanso, las XIX Jornadas de las Personas Mayores llegarán a su fin con la intervención de la secretaria general de CCOO de Cantabria, Rosa Mantecón.

"Las Jornadas de las Personas Mayores se han convertido ya en un referente de los pensionistas de CCOO en Cantabria. Llevamos ya 19 años organizándolas y este año hemos querido contar con la presencia de Carlos Bravo para que nos hable de unas cuestiones de especial interés y relevancia para nosotros, como son las pensiones, la dependencia y la democracia", ha destacado Sánchez.