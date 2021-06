Carlos Sánchez se despedirá el 2 de julio como secretario de CCOO, cargo que podría ocupar Rosa Mantecón

El todavía líder sindical hace un balance "muy positivo" de su último mandato, en el que CC.OO ha crecido en representación y afiliación

El secretario general de CCOO en Cantabria, Carlos Sánchez, se despedirá de su cargo el próximo 2 de julio, en el Congreso Regional del sindicato, tras ocho años al frente del mismo, y que previsiblemente quedará en manos de la actual responsable de Comunicación, Juventud, Mujeres, Política Social y Migraciones, Rosa Mantecón, que encabezará una candidatura de "fuerte consenso".

Sánchez, a punto de cumplir la edad de jubilación, ha anunciado este viernes en rueda de prensa para presentar el XII Congreso Regional del sindicato que no se presentará a la reelección.

Además, ha aventurado que en el Congreso, que, por el Covid se celebrará al aire libre en la Finca Rovallines de Caviedes (Valdáliga), habrá una "candidatura única" a la Secretaría General encabezada por "una persona joven, de gran experiencia en las tareas de dirección y además va a ser mujer", ha afirmado sin dar un nombre.

Al ser preguntado acerca de si esa persona será Rosa Mantecón después de que algunas informaciones hayan apuntado en ese sentido, no ha querido confirmarlo pero, cuestionado por su opinión acerca de ella, ha afirmado que es una persona "muy adecuada" y es "una buena elección".

Sánchez, que se ha mostrado "encantado" de que Mantecón pueda sucederle en el cargo, ha destacado que ésta es la persona más joven de la dirección del sindicato y, a su juicio, tiene "dos cosas muy importantes en su haber": haber sido responsable de Juventud y de Mujer, entre otras áreas.

Al Congreso, que inicialmente iba a ser el 2 y 3 de julio pero que por la pandemia se ha unificado en un solo día completo, según ha explicado la secretaria de Organización de CC.OO Cantabria, Nieves García, que ha acompañado a Carlos Sánchez en la rueda de prensa.

Están llamados al Congreso 113 delegados elegidos en los congresos de las federaciones de rama, que serán los encargados de nombrar a los máximos representantes de CC.OO de Cantabria para los próximos 4 años, según ha explicado en la rueda de prensa de este viernes la

En el transcurso del mismo, se elegirá la nueva Secretaría General de la organización así como a su Comisión Ejecutiva.

Al acto de apertura acudirá el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y al de clausura el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, y el líder nacional del sindicato, Unai Sordo.

BALANCE "MUY POSITIVO" DE LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS

En el XII Congreso Regional, además de renovarse los órganos de dirección del sindicato, se presentará el informe de gestión de la Ejecutiva saliente en los últimos 4 años y que, según Sánchez, es "muy positivo" dado que en él se confirma que se ha crecido en afiliación y delegados y se ha alcanzado el equilibrio presupuestario

En cuanto a la representatividad, el secretario general ha señalado que en elecciones sindicales la organización tiene los mejores resultados de toda su serie histórica, al aglutinar, a fecha de marzo de 2021, un 34,6% de delegados y delegadas elegidos, lo que supone un incremento del 2,3% respecto a hace cuatro años.

"Somos el primer sindicato en la mediana y en la gran empresa en Cantabria. En todos los tramos de empresas por encima de 50 trabajadores somos el primer sindicato", ha subrayado.

Por otra parte, en estos cuatro años la afiliación ha crecido un 13,4%, pasando de 16.214 afiliados y afiliadas a 18.381 mientras que, en lo económico, el sindicato ha logrado el equilibrio económico y "no debe nada a nadie".

Además, ha resaltado que ahora mismo el 90% de los recursos del sindicato son fondos propios, algo que, a su juicio, "refuerza la autonomía" del sindicato.

Al margen de este balance positivo de gestión, durante su intervención, Sánchez se ha mostrado crítico con el Diálogo Social en Cantabria, porque, según ha dicho, "ha sido imposible avanzar en un cambio de modelo productivo, de patrón de crecimiento".

Aunque ha reconocido que ello se haya podido ver condicionado por la pandemia, ha señalado que el Gobierno ha estado "más metido en el cortoplacismo".

Aún así, ha subrayado que sí se han aprobado medidas complementarias de ayuda a los ERTE y a la conciliación y ha insistido en que si el Diálogo Social "ha tenido oxígeno ha sido gracias a los sindicatos, a UGT y CCOO", que son los que --ha dicho-- "no han tirado la toalla y exigido que se reuniera a las partes para avanzar en las diferentes materias".

El desmontaje de la reforma laboral, de la reforma de pensiones y el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) han sido, entre otras cuestiones, los pilares reivindicativos de estos cuatro años donde se ha conseguido una mayor red de protección social, un mejor Estado del Bienestar, "que es la mejor vacuna contra los discursos del odio", ha dicho Sánchez.

Del mismo modo, el sindicalista, que lleva en CCOO desde 1974, ha opinado que ahora es el momento de consolidar el Diálogo Social como pieza clave para el desarrollo y por seguir luchando para revertir la "reforma del austericidio y acabar con la precariedad laboral porque el de Cantabria es uno de los mercados de trabajo más inestables" a nivel nacional.

En este sentido, ha abogado por "disputar el crecimiento y la recuperación económica, mejorando salarios, mejorando el empleo y eliminando las brechas" y ha apostado por "aprovechar los fondos europeos" para estas causas.

Sánchez ha señalado también que se despide del activismo sindical echando en falta el reconocimiento de la sociedad a la labor que hacen los sindicalistas, que dedican su vida a defender a los y las trabajadoras y que, sin embargo, a su juicio, siempre han estado señalados con el dedo.

"Los sindicatos no son cómodos y se ha hecho mucha campaña en nuestra contra, a veces con razón, pero el sindicato va cambiando, va evolucionando y el sindicato de ahora no es el mismo del siglo XX. Tenemos grandes desafíos por delante porque, por ejemplo, el trabajo va a cambiar, las profesiones no van a ser las que conocemos ahora pero está claro que si no habría sindicatos tendríamos que inventarlos", ha concluido.