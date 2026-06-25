La carretera Requejada-Suances se licitará en los próximos días por 198 millones y las obras comenzarán en 2027

Mapa Requejada-Suances. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto para la construcción de la carretera Requejada-Suances se licitará en los próximos días por 198 millones de euros, con el objetivo de que las obras, que se ejecutarán mediante la fórmula de pago por disponibilidad, comiencen a principios de 2027.

Además, el Gobierno de Cantabria está ultimando la redacción del estudio informativo de la carretera Reinosa-Potes, cuyo informe geotécnico se adjudicó el pasado mayo, con el propósito de concluir dicho análisis a finales de año. Un proyecto que cuenta con una inversión de más de 100 millones de euros, según la previsión inicial.

Así lo ha anunciado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, este jueves durante su discurso en la primera jornada del Debate del Estado de la Región, en el que también ha avanzado que el Ejecutivo autonómico está "ultimando" la nueva Ley de Carreteras, que se remitirá este verano al Parlamento para que pueda ser aprobada en el próximo periodo de sesiones.

Buruaga ha destacado que, a día de hoy, se están impulsando y ejecutando en las carreteras de la región "grandes obras" por valor de más de 90 millones de euros.

"Hemos puesto en marcha una catarata de proyectos en toda la región", ha subrayado la líder del Ejecutivo autonómico, que se ha referido a carreteras como la de Viveda Duález, la de Piesueña o la renovada CA-152 entre La Matanza y La Capitana.

También se ha referido a la obra de conexión del polígono de Morero con la S-30, la variante de Sarón, la mejora del puente de Somo, el Alto de Laredo-Seña, la variante de Renedo, el acceso a la Alcomba, las obras del acceso al polígono de Reocín, la Mogro Mar o la mejora integral del Puerto de Lunada.

Asimismo, la líder del Ejecutivo autonómico ha indicado que se está dando respuesta a proyectos que estaban "bloqueados" o "en el cajón", como el mercado de Castro Urdiales o los aparcamientos en altura de la Carmencita y el Ferial en Torrelavega.

Y están "en camino de terminarse" o "hacerse realidad" otras obras "tan demandadas" como la carretera Santullán-Otañes, la variante de Los Corrales, el acceso al parque empresarial Besaya, el acceso a San Sebastián de Garabandal o la pista de actividades de la Mancomunidad de la Reserva del Saja.

Además, Buruaga ha manifestado que el Gobierno cántabro está trabajando a "pleno rendimiento" en la licitación de proyectos que se materializarán durante los próximos meses "de norte a sur y de oeste a este".

Ha puesto como ejemplo el proyecto del nuevo puente sobre la ría de Rada, que será una realidad el próximo 15 de julio; el aparcamiento subterráneo y la reurbanización del entorno en la calle Sor María del Carmen, en Santoña; el Centro de Educación Ambiental y Social Adolfo Suárez, en Arnuero; la senda peatonal de acceso al Centro de Arte Rupestre, en Puente Viesgo; la rehabilitación del antiguo Cine Pereda, en Torrelavega; y las mejoras de las carreteras de Moncalián, la travesía de Potes o la mejora de la CA-151 en Guriezo.

La presidenta también ha informado que este mismo año saldrán a licitación la redacción de los estudios informativos de la variante de Ampuero y Silió, así como los proyectos constructivos de la variante de Potes y de Castillo, la carretera de Entrambasmetas-Vega de Pas o Venta Fresnedo-Sobrelapeña, que se construirá en la próxima legislatura.

Además de las carreteras nuevas, Buruaga ha subrayado que se está haciendo un "esfuerzo inversor muy importante" en la conservación de las ya existentes. "Solo en 2025 destinamos 15 millones a mejorar la seguridad de casi 2.000 kilómetros", ha destacado.

En este punto, la presidenta ha avanzado que el nuevo contrato para los próximos dos años se adjudicará este verano por 34,5 millones de euros.

Y ha puesto en valor el Plan de Obras Municipales, donde el Gobierno regional está invirtiendo más de 27 millones de euros para colaborar con los municipios con hasta un 80% de inversión, que se eleva hasta el 95% en los municipios en riesgo de despoblación y hasta el 100% en Tresviso y Valle de Villaverde. Ha indicado que este año se pagará el primer plazo a los ayuntamientos por un importe de 6,1 millones.

Finalmente, Buruaga ha trasladado que el Gobierno cántabro sigue trabajando en el quinto Plan de Carreteras, que marcará la hoja de ruta para los próximos años y supondrá la movilización de más de 450 millones de euros, con el objetivo de ponerlo sobre la mesa antes de finalizar la legislatura.