Casares no descarta más detenciones en las próximas horas en relación con la pelea mortal del sábado

Archivo - Calle Gandara - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, no descarta más detenciones en las próximas horas en relación con la pelea mortal de la madrugada del sábado en la zona de ocio nocturno de Santander, en la que falleció un joven colombiano, y por la que dos personas fueron detenidas en mismo día de los hechos y una tercera ha acudido esta mañana a dependencias policiales para entregarse.

Los dos primeros han pasado a disposición judicial y el tercero lo hará cuando se le tome declaración en la Jefatura. Los tres son de nacionalidad española y residentes en Cantabria.

A preguntas de la prensa, Casares ha explicado que hay secreto de sumario sobre la investigación, pero ha adelantado que no se descarta que se produzcan más detenciones en las próximas horas "porque había más personas implicadas en la pelea", en la zona de la Gándara.

Además, ha señalado que la trifurca se produjo bajo los efectos del alcohol, por lo que la policía descarta "en principio" "cualquier otro motivo, para no generar especulaciones sobre los hechos".

El delegado del Gobierno ha destacado "el buen trabajo de la Policía Nacional", que detuvo a los de los presuntos implicados "en los primeros minutos" y ha trasladado el mensaje de que "la Policía Nacional y la Guardia Civil trabajan intensamente para actuar cuando se producen hechos de estos acontecimientos".

Además, ha afirmado que, aunque este tipo de sucesos "generan un gran impacto por las dimensiones y por la característica y por tanto, mucha alarma cuando se producen", con los datos "no estamos viendo un incremento preocupante o generalizado de este tipo de hechos que afortunadamente son una excepción, pero lamentablemente cuando se producen pues tienen efectos muy importantes".

El chico agredido murió desangrado, tras sufrir una herida en el tórax compatible con arma blanca durante una pelea.

Ocurrió sobre las cuatro y media de la madrugada en la calle Gándara de la ciudad y los policías localizaron a la víctima en las inmediaciones de un local nocturno, tumbada en el suelo y sangrando abundantemente por una herida en el tórax, compatible con arma blanca.

Por ello, avisaron de urgencia a los servicios sanitarios, que llegaron poco después para asistir al joven, aunque no pudieron hacer nada por salvar su vida.

La Policía activo el correspondiente protocolo, con la presencia de agentes especializados en investigar este tipo de sucesos, y de la comisión judicial encargada del levantamiento del cadáver.

Por otra parte, en relación con la persona que el pasado viernes recorrió varias calles del centro de Santander con un machete sin que nadie resultara herido, Casares ha explicado que se trata de un joven "con problemas de psiquiatría" que actualmente se encuentra interno en un centro bajo tratamiento.

El delegado del Gobierno ha realizado estas declaraciones a preguntas de prensa previas al acto de toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria.