Castro Urdiales suspende definitivamente su Semana Grande y la fiesta de Coso Blanco por el Covid

CASTRO URDIALES, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha decidido suspender oficialmente la Semana Grande, que se celebra a finales de junio, y el Coso Blanco (2 de julio) por la "incertidumbre" sobre el desarrollo de la pandemia de COVID-19.

En un comunicado, el Consistorio ha señalado que celebrar la Semana Grande resulta "inviable" teniendo en cuenta las medidas restrictivas que aún se deben mantener para combatir el virus.

Además, ha señalado que su celebración, coincidiría, según los datos anunciados por el Gobierno, en plena vacunación para llegar al "objetivo tan deseado" de que el 70 por ciento de la población este inmunizada.

Respecto al Coso Banco, el Ayuntamiento ha decidido finamente no celebrar la fiesta ya que, a su juicio, "no se pueden garantizar las medidas de seguridad para que no exista riesgo", y además ha recordado que durante todo el año el trabajo de los carrocistas ha estado "paralizado".

No obstante, el Ayuntamiento ha añadido que, aunque un año más las fiestas que dan el pistoletazo de salida al verano castreño no puedan celebrarse como tal, desde el Consistorio se trabaja desde ya en "alternativas seguras que sustituyan a estos eventos".

El concejal de Festejos, Gorka Linaza, ha explicado que su departamento trabajará de manera transversal con la Concejalía de Cultura en alternativas, "buscando espacios y buscando eventos que cuenten siempre con el beneplácito de la Consejería de Sanidad.

"Se trata de alternativas, como ya ocurrió con la Navidad, para poder hacer de un periodo estival diferente pero no vacío de contenido", ha indicado Linaza, que ha recalcado que la intención del equipo de Gobierno (PSOE-Cs) es que si haya eventos festivos y culturales seguros, "construyendo una programación importante e interesante para la ciudadanía".

Linaza ha asegurado que el Ayuntamiento está "muy esperanzado" con el avance de la estrategia de la vacunación y espera "con muchas ganas y mucha fuerza las fiestas futuras". "En cuanto sea posible CastroUrdiales retomará su actividad festiva y cultural que forma parte de nuestra esencia", ha subrayado.