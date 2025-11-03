CCOO aborda la situación laboral de los jóvenes este viernes y sábado en Santander

En una nueva edición de la Es. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Juventud de Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) celebrará este próximo viernes y sábado, 7 y 8 de noviembre, una nueva edición de su Escuela Sindical de Jóvenes, bajo el lema 'Jóvenes contra la precariedad', en el salón de actos de la sede de la formación en Santander (Calle Santa Clara, 5).

Durante los dos días de encuentro, se tratarán temas fundamentales para la juventud trabajadora como la situación de las personas jóvenes en el empleo, la igualdad en el ámbito laboral, la negociación colectiva, la siniestralidad o el falso dilema del absentismo, así como herramientas clave para mejorar la comunicación, organizarse sindicalmente y hacer frente a la precariedad desde la acción colectiva.

"Nuestra Escuela Sindical de Jóvenes es un espacio en el que poder informarnos sobre cuestiones de máximo interés, formarnos, conocer experiencias de otros jóvenes y, sobre todo, conocernos", ha destacado Andrea Garay, responsable de Jóvenes de CCOO de Cantabria, para quien la escuela "busca ser un espacio de formación, encuentro y reflexión sobre los principales retos de la juventud trabajadora".

Subvencionada por la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno regional, la escuela está abierta a la participación de todos los jóvenes interesados, estén o no afiliados al sindicato, previa inscripción gratuita, ha informado CCOO.

Como en ediciones anteriores, el programa combinará talleres prácticos, ponencias de expertos y espacios de intercambio de experiencias sindicales de otros territorios y abordará, entre otras cuestiones, la salud laboral, la igualdad o la comunicación.

PROGRAMA

El viernes, 7 de noviembre, a partir de las 16.30 horas inaugurará el encuentro Rosa Mantecón, secretaria general de CCOO de Cantabria, junto a Pau García, secretaria confederal de Jóvenes CCOO, y Andrea Garay, responsable de Jóvenes CCOO de Cantabria.

A continuación, tendrá lugar el taller 'Ejerce tus derechos: combatiendo el discurso del absentismo', impartido por Laura Lombilla, secretaria de Política Institucional, Empleo y Formación, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO de Cantabria.

La jornada terminará con el taller 'Comunicar, inspirar, transformar' de Carlos Entenza, experto en comunicación, graduado en Derecho y Ciencias Políticas y adjunto a la Secretaría de Juventud Confederal de CCOO.

El sábado, 8 de noviembre, la escuela comenzará a las 10.00 horas con la mesa redonda 'Construyendo futuro', en la que participarán responsables sindicales líderes en conflictos laborales de distintos sectores de Cantabria.

A las 11.00 horas, arrancará la ponencia 'Feminismo sindical contra la derecha reaccionaria' con Ana Villaseñor, secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud de CCOO Castilla-La Mancha.

Después, Daniel San Miguel, secretario de Política Sindical de CCOO de Cantabria, intervendrá con 'Negociar para avanzar'. Y Garay se encargará de la clausura.