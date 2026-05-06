CCOO advierte de "colapso" en el servicio de Correos en Torrelavega por falta de personal y no descarta movilizaciones

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SANTANDER 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de Comisiones Obreras en Correos, sindicato mayoritario en la empresa, ha denunciado públicamente el "colapso" que atraviesa la unidad de reparto de Torrelavega debido a la falta de personal, y no descarta convocar movilizaciones para defender las condiciones laborales y la calidad del servicio, ya que "cada vez la situación es más insostenible y ni el personal ni la ciudadanía se merecen un servicio tan pésimo".

En este sentido, el sindicato ha advertido que la falta de personal está provocando una acumulación creciente de envíos; "una problemática que, aunque no es nueva, se ha agravado en las últimas semanas", y que ha atribuido a la "política de contratación cero" aplicada por la dirección de la empresa, que implica la no cobertura de ausencias por bajas médicas, permisos o jubilaciones.

"Esta práctica obliga al resto de la plantilla a asumir la totalidad de la carga de trabajo, con importantes consecuencias tanto para las personas trabajadoras como para la ciudadanía", ha explicado la secretaria de la Sección Sindical de CCOO en Correos, Ana Belén Ortiz.

La sindicalista ha concretado que la falta de personal en el reparto "está obligando a ampliar los recorridos y a incrementar de forma significativa la carga laboral, lo que está repercutiendo negativamente en la salud de la plantilla, generando elevados niveles de estrés".

En la actualidad, el turno de mañana cuenta con un 70% menos de efectivos, mientras que el de tarde opera con un 50% menos de personal, lo que impide garantizar la correcta prestación del servicio, ha afirmado.

Además, el sindicato ha apuntado que el impacto sobre la ciudadanía "es ya evidente, porque ya se acumulan alrededor de 40.000 cartas, miles de notificaciones y numerosos envíos sin repartir", lo que está generando retrasos en trámites administrativos, pérdida de citas médicas y otros perjuicios "graves".

"Estamos ante un auténtico colapso del servicio en Torrelavega. Hay zonas donde el reparto lleva hasta diez días sin realizarse y la plantilla está completamente desbordada", ha añadido.

El sindicato ha exigido a la dirección de Correos la cobertura inmediata de todas las vacantes estructurales, así como la contratación del personal necesario para garantizar un servicio público de calidad.

Asimismo, ha considerado inadmisible la continuidad de los recortes en materia de contratación," que debilitan un servicio esencial y perjudican tanto a la plantilla como a la ciudadanía" y han llamado a las instituciones y al conjunto de la sociedad a defender Correos como un servicio público fundamental.