CCOO convoca una concentración en el Hospital de Laredo para exigir la reclasificación del personal técnico sanitario

Cartel - CCOO

SANTANDER, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha convocado una concentración este lunes, 15 de junio, a las 12.00 horas en la puerta principal del Hospital de Laredo, para exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el sindicato para la clasificación del personal técnico, es decir, la clasificación del personal técnico medio en C1 y técnico superior en B.

Además, reclamará la aplicación íntegra del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que incluye la clasificación de este personal en el lugar que le corresponde según su titulación, una reivindicación histórica del sindicato.

La Dederación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios ha denunciado que "el problema de fondo es una situación de injusticia que se arrastra desde hace años", porque el personal técnico sanitario continúa encuadrado en grupos de clasificación inferiores a los que le corresponden en función de su titulación.

Según ha denunciado en un comunicado, esta situación no solo supone una falta de reconocimiento profesional, sino que tiene una repercusión económica directa "al ver reducido su salario en unos 3.000 euros anuales respecto a lo que les correspondería"; una cantidad que se incrementa en el caso realizar noches o festivos.

"Tanto la Administración autonómica como la estatal se han empeñado en dividir cuando lo que nos mueve son los mismos intereses. Desde CCOO pedimos la unión para tener más fuerza: queremos que todo el colectivo técnico sanitario y todas las organizaciones sumen fuerzas para que se aplique el EBEP", ha instado la secretaria de Acción Sindical de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria, María José Barrio.

La representación sindical ha precisado que el propio EBEP ya reconoce la clasificación que corresponde a este personal según su nivel formativo. Sin embargo, la aplicación plena de esta previsión requiere decisiones normativas, presupuestarias y administrativas que dependen del Gobierno central.

"No podemos dispersarnos en las reivindicaciones porque quien incumple lo firmado es el gobierno central y, en concreto, el Ministerio de Hacienda. El Gobierno regional no tiene capacidad y lo único que podemos pedir en la región es que los partidos políticos se sumen a esta exigencia y se pueda reparar un error histórico que ha supuesto un importante ahorro económico al sistema sanitario a costa de los derechos de sus profesionales", ha replicado Barrio.

La Federación de Sanidad ha advertido de que continuará impulsando movilizaciones hasta que se cumpla lo prometido y, además, irá incorporando a otros colectivos que también sufren situaciones de infraclasificación profesional, como el personal administrativo que desarrolla funciones propias de administrativo mientras es contratado como auxiliar.

"Tampoco nos quedaremos calladas si el futuro Estatuto Marco no se valida tal como está firmado: queremos que se incluya a todas las personas que trabajan en el sistema sanitario público, todas y todos somos un equipo que no funciona si falta alguien. Eso sí, tras esa validación habrá que mejorar las condiciones laborales en las mesas sectoriales entre todas las organizaciones sindicales que formamos parte de ella para acabar con los privilegios y las demagogias", ha concluido Barrio.