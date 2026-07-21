CCOO critica que Conde tilde de "absurdo" una polémica que "él mismo ha generado" con la campaña sobre absentismo

Archivo - El presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Enrique Conde - JUANMA SERRANO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha criticado las declaraciones del presidente de CEOE-Cepyme en Cantabria, Enrique Conde, en las que ha considerado "un absurdo" la polémica que, según el sindicato, "él mismo ha generado" con la campaña contra el absentismo que la patronal ha llevado a cabo en Santander.

De esta forma, ha contestado a las declaraciones de Conde en algunos medios de comunicación, en las que aseguró que CEOE-Cepyme Cantabria no retirará la campaña contra el absentismo laboral "injustificado" o "fraudulento" y rechazó las críticas de algunos sindicatos, entre ellos CCOO, y partidos políticos a la misma.

CCOO considera que, con sus palabras, Conde "se ha retratado porque ha mostrado claramente su intención de criminalizar a las personas trabajadoras".

CRÍTICAS A LOS MENSAJES DE LA CAMPAÑA SOBRE EL SECTOR DE LA DEPENDENCIA

Así lo ha afirmado la secretaria de Acción Sindical de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Cantabria, María José Barrio, que, en un comunicado, ha mostrado "su frontal rechazo" a la campaña de CEOE y, especialmente, se ha centrado en afear los mensajes que la misma traslada en relación al sector de la dependencia.

Y es que, a su juicio, en ella se "criminaliza" a las personas trabajadoras para "ocultar los graves problemas" que afectan al sector, como la falta de personal, las ratios establecidas por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales y "la escasa inversión en prevención", que son los "principales responsables del deterioro de la atención en el sector".

Concretamente, la Federación ha hecho alusión a uno de los mensajes de la campaña en el que señala como una consecuencia del absentismo 'Que tu abuela no recibe la medicación a su hora'.

"El problema de tu abuela no es que la medicación se la den tarde ni tampoco la persona que la cuida. El problema de tu abuela son las ratios tan minúsculas que legisla la Administración y la gestión a la baja de los empresarios. Esto es un cóctel explosivo", ha aseverado Barrio.

Sostiene que "hay empresarios honestos y honrados que hacen bien las cosas, pero da la sensación de que es algo excepcional". "Quizá debieran rebelarse contra esta patronal que criminaliza a las personas cuidadoras con la intención de continuar aumentando sus márgenes de beneficios", ha aseverado.

La sindicalista ha señalado que las personas cuidadoras "no tienen tiempo para hacer su trabajo" y, como ejemplo, ha puesto "los 5 o 7 minutos que tienen para asear, levantar y preparar a una persona usuaria".

Ha reivindicado que el responsable de que una cuidadora esté sola en su turno "es el empresario" y no la compañera de ésta que está haciendo uso de su derecho de ausencia justificada.

Además, la federación ha señalado que los empresarios del sector "no invierten en prevención de riesgos laborales y, como consecuencia de ello, las personas enferman y tampoco son sustituidas, lo que provoca una sobrecarga de trabajo" en el resto de trabajadores, que "también acaban enfermando" y que recurren a mutuas que en ocasiones no reconocen el accidente de trabajo y tienen que acudir a la Seguridad Social, "con unas grandes listas de espera que alargan los tiempos de pruebas y diagnóstico".

"Cuando las empresas pretenden ahorrar no invirtiendo en prevención de riesgos laborales la culpa se traslada a las personas trabajadoras y el coste al sistema público", ha sentenciado Barrio.

La Federación también ha rechazado el "uso indiscriminado" del término absentismo y ha subrayado que las vacaciones, las incapacidades temporales, los permisos retribuidos o las medidas de conciliación "no son absentismo sino derechos laborales reconocidos por la legislación y conquistados tras décadas de negociación colectiva".

"El absentismo son las ausencias injustificadas y para ellas ya existen mecanismos de penalización en la normativa laboral", ha aseverado.

Por ello, considera que "la patronal tiene que abandonar este discurso". "Si lo que quiere es atraer y retener profesionales tendrá que empezar por mejorar las condiciones laborales, reforzar las plantillas e invertir en prevención porque cada euro invertido puede generar mucho retorno al reducir accidentes, enfermedades y bajas laborales", ha añadido.

El sindicato ha argumentado "que las empresas con mejores políticas de bienestar presentan menores índices de rotación y mayor fidelización de sus profesionales y ha insistido en que la prevención de riesgos laborales no solo protege derechos fundamentales sino que también constituye una estrategia empresarial inteligente".

"Las empresas que cuidan a sus personas trabajadoras son más resilientes, más eficientes y más competitivas. Invertir en salud laboral significa invertir en productividad, sostenibilidad y futuro", ha dicho Barrio.