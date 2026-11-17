Archivo - Mochilas colgadas en un aula de Infantil. - MARTA FERNÁNDEZ JARA - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de Comisiones Obreras en el Gobierno de Cantabria ha denunciado que el Ejecutivo autonómico ha enviado personal técnico de Educación Infantil procedente de una empresa privada a diversos centros educativos de la comunidad que habían solicitado la incorporación urgente de personal técnico sociosanitario para atender al alumnado con necesidades especiales.

Una decisión que "desoye las necesidades planteadas por los propios centros y genera incertidumbre sobre la idoneidad de los recursos para garantizar una atención adecuada al alumnado que requiere apoyos específicos", ha denunciado este martes la secretaria general de la sección sindical de CCOO en el Gobierno de Cantabria, Reyes Baquero.

En un comunicado, la sindicalista ha criticado "el cinismo de la Consejería de Educación al aclarar a los centros que las funciones son las correspondientes a su categoría, como personal de apoyo en la parte educativa dentro del aula acompañados de docente, así como las de carácter asistencial".

Sin embargo, Baquero ha señalado que "lo que pone de manifiesto" es "la privatización" de un servicio al que aplican el convenio colectivo del personal del Gobierno de Cantabria en cuanto a funciones, en lugar de contratar a quienes han aprobado una oposición y están esperando el llamamiento.

El sindicato ha señalado que, tras haber pedido explicaciones a la Consejería, ésta "niega que se haya informado a los centros de que este personal tenga que realizar funciones propias de sociosanitario, sino que se les ha contratado para que realicen funciones propias que recoge el convenio".

Ante este escenario, Baquero ha denunciado que "no saber qué está pasando con esta categoría". "Mientras el consejero manifiesta que el presupuesto de educación apuesta por mayor inversión, su Secretaría General dice carecer de dotación económica para hacer frente a necesidades emergentes", ha censurado, así como también la "sobrecarga de trabajo" que sufren los técnicos sociosanitarias en los centros educativos.

La sección sindical de CCOO ha insistido en que las funciones de ambas categorías son diferentes y, para ello, cada profesional cuenta con formación, atribuciones y ámbito de intervención "que deben ser respetados". Y en que la atención e inclusión del alumnado "no pueden quedar condicionadas por una asignación de personal arbitraria que no responde a las demandas de los colegios".

Por ello, ha exigido una explicación "inmediata" sobre los criterios utilizados para realizar estas asignaciones, así como la revisión y corrección urgente de esta situación para dotar a los centros afectados de los técnicos sociosanitarios solicitados.