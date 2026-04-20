CCOO denuncia un ERE de 75 trabajadores después de que Amazon haya vuelto a cambiar de empresa repartidora

CCOO denuncia un ERE de 75 trabajadores después de que Amazón haya vuelto a cambiar de empresa repartidora - CCOO

SANTANDER 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Colbi Express, la empresa contratada por Amazon para repartir en Cantabria, se ha concentrado esta mañana en la plaza del Ayuntamiento de Santander para visibilizar y compartir con toda la ciudadanía la situación en la que se encuentra el personal, unos 75 trabajadores, después de que Amazon haya decidido rescindir el contrato a la empresa repartidora y se haya iniciado un proceso de despido colectivo "que les deja en la incertidumbre, a las puertas de la última reunión de la negociación que se tiene que celebrar este martes, 21 de abril".

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha señalado que, tras la decisión de Amazon de rescindir el contrato con esta subcontrata encargada de sus repartos en la región, la prioridad sindical ha sido el mantenimiento del empleo y, por eso, ha señalado directamente a Amazon "como el verdadero empleador de estas 75 personas", puesto que la actividad de Colbi Express "estaba destinada íntegramente a esta actividad".

En este sentido, la federación ha solicitado que la multinacional se sentara en la mesa de negociación para buscar soluciones pero la compañía no ha accedido. "El servicio se va a seguir produciendo, que las rutas ya están establecidas y que estas personas ya conocen perfectamente su trabajo y por eso consideramos que la mejor solución para todos sería subrogarles", ha dicho Rafael Zaballos, responsable del sector en la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria.

La federación ha lamentado que Amazon "de forma recurrente" utiliza este sistema de sustituir de forma periódica a las subcontratas que le realizan el servicio, como ya ocurriera anteriormente con Tipsa, provocando una rotación constante, y ha criticado que Colbi Express no haya presentado ni una oferta para mejorar los despidos tras manifestar que no tiene liquidez para afrontar las indemnizaciones correspondientes.

"Mañana es la última reunión del periodo de consultas y nos tememos lo peor. Están jugando con el trabajo y los derechos de una plantilla que podría seguir realizando las mismas funciones en una nueva contrata pero, sin embargo, se oponen frontalmente a ello", ha denunciado el sindicato.

En este sentido, ha advertido que, de mantenerse en esa línea, no descarta continuar con las protestas y endurecer las movilizaciones como forma de presión tanto hacia Colbi Express como hacia Amazon, "porque es lamentable que se comporten así con unos trabajadores y trabajadoras que se esfuerzan cada día por ofrecer un servicio de calidad, tal y como demuestran las encuestas de satisfacción", ha concluido Zaballos.