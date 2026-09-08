CCOO exige a Suances que cumpla la sentencia por la que tiene que abonar a la plantilla los atrasos desde 2023

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SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha exigido al Ayuntamiento de Suances que cumpla la sentencia dictada el pasado 9 de abril por la que tiene que abonar a la plantilla municipal los atrasos derivados de la aplicación retroactiva de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), es decir, los salarios adeudados desde 2023.

En un comunicado, el sindicato ha denunciado el "incumplimiento" del Consistorio, obligado desde abril a pagar las nuevas cuantías de los complementos de destino y específicos con efectos desde el 1 de enero de 2023 tras la demanda de conflicto colectivo que ganó CCOO.

El delegado de la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Suances, Rubén San Sebastián, ha calificado de "inadmisible" que el Ayuntamiento siga sin cumplir, desde hace meses, una sentencia que reconoce unos derechos retributivos de su propia plantilla y ha advertido que si no cumple voluntariamente, el sindicato iniciará un procedimiento de ejecución de sentencia para que se hagan efectivos los derechos reconocidos al personal.

Además, CCOO ha denunciado la "pretensión del Ayuntamiento de excluir al personal temporal de la aplicación de la RPT bajo el argumento de que no forma parte del personal de estructura".

En este sentido, San Sebastián ha advertido que el Consistorio no puede decidir qué trabajadores tienen derecho a unas condiciones laborales y cuáles no en función de si su contrato es temporal o indefinido. "El principio es muy sencillo: a igual trabajo, igual salario", ha subrayado.

"Desde CCOO, vamos a seguir defendiendo el cumplimiento de la sentencia y que se garanticen los derechos de la plantilla, y exigimos al Ayuntamiento que pague de manera inmediata", ha concluido San Sebastián.