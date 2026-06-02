CCOO: "Hay que aprovechar el buen momento del empleo para dotar al mercado laboral de estabilidad y mejores salarios"

Laura Lombilla, secretaria de Empleo de CCOO Cantabria - CCOO

SANTANDER, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha subrayado, a la vista de los datos del paro y de afiliación de mayo, que la evolución del mercado de trabajo es "buena", aunque "persisten focos de precariedad que siguen afectando a demasiadas personas trabajadoras".

Por ello, considera que hay que aprovechar "el buen momento del empleo para dotar al mercado laboral de estabilidad, derechos y mejores salarios".

"Hay que seguir actuando contra los bajos salarios, la temporalidad injustificada, la rotación excesiva, la siniestralidad laboral y la situación de vulnerabilidad que padecen especialmente jóvenes, mujeres, personas migrantes y quienes trabajan en sectores más expuestos a la estacionalidad", ha afirmado la secretaria de Empleo de CCOO Cantabria, Laura Lombilla.

"EXCESIVA INFLUENCIA" DEL SECTOR SERVICIOS

Respecto a los datos conocidos este martes, la sindicalista ha valorado que el descenso del paro en mayo era "esperado" y, aunque reconoce que es "positivo" que haya más personas trabajando, ha mostrado su "preocupación, una vez más, por la excesiva influencia del sector servicios".

Así, ha subrayado "la necesidad de apostar por otro sectores, como el industrial o el tecnológico".

En cuanto al volumen de parados en la comunidad, ha indicado que las 27.242 personas desempleadas a cierre de mayo en la comunidad es la cifra más baja para ese mes desde 2008.

También ha valorado que el paro se ha reducido en todos los sectores -- aunque donde más en el sector servicios (-2,64%, con 561 desempleados menos)--, y en todas las franjas de edad y que hay 388 mujeres desempleadas menos (2,34%) frente a 265 hombres (2,33%).

Por otra parte, ha puesto en valor que Cantabria cerró el mes de mayo con 240.674 afiliados, la tercera mayor cifra de la historia de la comunidad, solo superada por las de julio y agosto de 2025, y fue la cuarta CCAA con mayor descenso del paro, un 2,34%.

LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA, "LA ASIGNATURA PENDIENTE"

Sí considera que "la asignatura pendiente en Cantabria sigue siendo la contratación indefinida, que se mantiene un mes más por debajo de la media estatal": 27,41% en Cantabria y 43,22% en el conjunto de España, una diferencia de casi 16 puntos.

"Aquí es donde hay que centrar el foco porque condiciona decisivamente la estabilidad de las personas trabajadoras de la región", ha señalado Lombilla.