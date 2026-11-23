Decenas de personas durante la manifestación de educación convocada frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a 26 de noviembre de 2026 - A. Pérez Meca - Europa Press

SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Cantabria ha convocado al profesorado de la educación pública de la comunidad a una acción colectiva a lo largo de esta semana, entre este lunes 23 al viernes 27 de noviembre, durante la hora del recreo, para protestar "contra la censura y la persecución de docentes de la escuela pública en otras comunidades".

La acción, que consistirá en concentraciones portando lazos verdes y carteles, quiere protestar contra las instrucciones sobre el deber de neutralidad institucional y docente dictadas por la Viceconsejería de Política y Organización Educativa de la Comunidad de Madrid que, además, ha acompañado de un Modelo de Comunicación de Incidencias para denunciar supuestos incumplimientos.

"Estamos asistiendo a una deriva de fiscalización ideológica que genera un clima de sospecha permanente sobre el profesorado y pone en riesgo derechos fundamentales de nuestra profesión, como la libertad de cátedra y la seguridad jurídica", ha señalado este lunes en un comunicado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez.

La responsable sindical ha advertido de que "estas instrucciones reproducen el camino abierto en la Comunitat Valenciana con la Ley 5/2026 y pueden provocar un efecto de autocensura entre los y las docentes, que podrían dejar de abordar cuestiones sociales, históricas o científicas relevantes por temor a ser denunciados o sometidos a procedimientos administrativos".

Para Sánchez, "no se puede convertir la escuela pública en un espacio de sospecha ni cuestionar permanentemente la profesionalidad de quienes trabajan en ella". La Inspección Educativa ya cuenta con competencias y mecanismos de supervisión establecidos legalmente, por lo que "habilitar nuevos canales de denuncia sobre supuestas incidencias ideológicas supone duplicar funciones y pone en riesgo la independencia del criterio técnico de la Inspección", ha sostenido.

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO han rechazado este tipo de medidas por las consecuencias que pueden tener sobre la pluralidad, la libertad de enseñanza y el funcionamiento democrático de los centros educativos. "Defender al profesorado es también defender una educación pública en la que se pueda enseñar y aprender con libertad, rigor e independencia", ha concluido Sánchez.