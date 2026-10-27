CCOO reclama partidas presupuestarias suficientes para garantizar una sanidad pública de calidad y eficiente

Hospital Marqués de Valdecilla - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras ha trasladado este martes a la mesa general de Función Pública una batería de propuestas para que los presupuestos de Cantabria de 2027 incorporen los recursos necesarios para garantizar una sanidad pública de calidad, eficaz y con dotación suficiente.

De este modo, quiere que respondan "a las necesidades reales del sistema de salud con más personal, más medios y mejores condiciones laborales para el personal", ya que, a su juicio, sólo así se garantiza una atención con garantías en toda la región.

Entre las principales reivindicaciones que la federación ha puesto encima de la mesa está el refuerzo de las plantillas tanto en Atención Primaria como en Especializada, la creación de plazas de enfermería especialista y la mejora de las infraestructuras sanitarias, con partidas destinadas al mantenimiento, la adecuación y la reforma de hospitales y centros de salud donde sea necesario.

La secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria, Arantxa Cossío, ha subrayado la necesidad de hacer efectiva la jubilación parcial de los profesionales, la promoción profesional del personal laboral de instituciones sanitarias (IISS), la homogeneización de las relaciones de empleo del personal, así como "que se reconviertan las plazas de auxiliar administrativo en administrativo y que se revisen sus funciones o que se cree una figura de coordinación para los técnicos medios y superiores", ha apuntado.

En materia retributiva, la federación ha instado a recuperar las pagas extraordinarias íntegras, a incorporar el complemento de atención continuada (CAC) a las pagas extraordinarias de los MIR así como a establecer un complemento temporal que permita reconocer la clasificación profesional de los técnicos superiores del grupo B y de los técnicos medios del grupo C1, en aplicación del artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).

"Hay que abrir una mesa de retribuciones para regular y ordenar las de todas las categorías profesionales en su conjunto", ha subrayado, apuntando que, con independencia del incremento de la partida presupuestaria del capítulo 1 para el personal de IISS, "para ser eficaces y eficientes es imprescindible, además de controlar la actividad ordinaria, ordenar y fiscalizar toda aquella actividad extraordinaria como, entre otras, las absorciones de la demanda, las prolongaciones de jornada o el Programa Pereda".

Del mismo modo, CCOO solicita una auditoría completa con la actividad extraordinaria de todos los profesionales del Servicio Cántabro de Salud (SCS) que se autogestionan.

"Queremos que la plantilla se incremente lo necesario para que no haya que pagar horas extraordinarias por excesos de jornada o programas especiales y para ello hay que modificar la definición de jornada ordinaria, que el turno diurno sea la jornada ordinaria para todo el personal del SCS y la posibilidad, que ya existe en algún centro, de contratación de 10 a 17 horas si lo que se pretende es tener los centros abiertos hasta esa hora", ha añadido Cossío.

En otro orden de cosas, la federación ha reclamado financiación específica para el plan de igualdad y el de movilidad sostenible o la dotación de personal para cumplir con el protocolo de prevención del acoso laboral.

También cree imprescindible la puesta en marcha de acciones preventivas para acabar con las agresiones al personal en los centros de salud. "Esto es una lucha que abandera CCOO desde hace tiempo y que va proponiendo en todos los comités de Seguridad y Salud de la Gerencia de Atención Primaria. Queremos conocer los datos de agresiones pero sobre todo acciones eficaces", ha remarcado Cossío.

Por último, ha pedido los recursos técnicos y humanos que permitan desarrollar adecuadamente el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (PDPCM) y extenderlo en igualdad de condiciones a las zonas rurales o la publicación de la Orden de Atención Temprana.