CCOO recurre la fecha del examen de administrativo del Ayuntamiento de Camargo al coincidir con el de Santander

Archivo - Sede del Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO - Archivo

SANTANDER, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha denunciado que el Ayuntamiento de Camargo "ha hecho coincidir" la fecha de la prueba selectiva para cubrir 13 plazas de Administrativo con la del examen para el mismo puesto en el Ayuntamiento de Santander, cuya fecha está fijada para el 13 de junio.

El sindicato considera "auténtico ultraje a los opositores" que dos procesos de estas características, "muy esperados y con una elevada participación prevista", se programen "para el mismo día a propósito, más aún cuando se trata de plazas de la misma categoría profesional y para municipios tan cercanos".

Ante esta decisión, que se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), CCOO ha presentado un recurso ante el consistorio camargués para solicitar el cambio de fecha porque la coincidencia de estos exámenes "perjudica a cientos de personas aspirantes y coarta su posibilidad de presentarse a ambos procesos, que contemplan muchas plazas y que llevaban mucho tiempo esperando", ha subrayado en un comunicado la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) del sindicato.

Según ha explicado, la convocatoria del Ayuntamiento de Camargo establece una tasa de inscripción de 25 euros, por lo que ha exigido explicaciones sobre "qué va a ocurrir con el dinero abonado por todas aquellas personas que, a pesar de haber pagado las tasas y tener interés en participar, finalmente no puedan presentarse por la coincidencia de fechas".

En este sentido, la FSC ha emplazado al Ayuntamiento de Camargo "a dar marcha atrás para evitar un perjuicio innecesario y perfectamente evitable" y ha insistido en que las administraciones públicas deben actuar con "responsabilidad y coordinación" en los procesos de empleo público, facilitando el acceso en igualdad de condiciones y no limitando las oportunidades de participación. "No se puede jugar de esta manera con el tiempo, la esperanza y el dinero de los opositores que sacrifican todo para poder aspirar a un empleo público", ha subrayado.