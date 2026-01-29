CCOO y UGT seguirán reclamando mejoras económicas y de conciliación en la negociación del convenio de Hostelería

Archivo - Un camarero en la barra de un bar - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han recibido este jueves la respuesta de la patronal de Hostelería de Cantabria a la plataforma conjunta de reivindicaciones presentada por los sindicatos en el marco de la negociación del próximo convenio colectivo para el sector, que afecta a más de 22.000 trabajadores de la comunidad, y han anunciado que seguirán reclamando mejoras económicas y de conciliación.

Ambos sindicatos han apuntado, tras la celebración de la segunda reunión de negociación, que continuarán insistiendo en las mejoras económicas, en las que se ha centrado la patronal, pero también en las medidas de conciliación, "en las que es fundamental avanzar porque son clave para mejorar el sector y hacerlo más atractivo".

Otro de los temas que se encuentra sobre la mesa es la formación para los trabajadores y el debate sobre la regulación de los fijos-discontinuos.

Como en la anterior ocasión, UGT y CCOO han recalcado que "es fundamental continuar trabajando en alcanzar un buen acuerdo que mejore las condiciones laborales de miles de trabajadores y trabajadoras" y han subrayado que "hacer de la hostelería un sector atractivo y que atraiga personas sigue siendo la prioridad de ambas partes".

La negociación con la patronal continuará el próximo 12 de febrero, han informado los sindicatos.