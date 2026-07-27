CCOO urge al Gobierno a planificar las condiciones del operativo contra incendios y no "abusar de su solidaridad"

Un bombero trabaja en las labores de extinción del incendio forestal, a 25 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

SANTANDER, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de Cantabria ha exigido al Gobierno regional que "planifique y regule ya" las condiciones del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios de la comunidad autónoma y "deje de abusar" de la "solidaridad" de sus efectivos.

El sindicato se lo ha pedido así al Ejecutivo este lunes a través de un comunicado, en el que ha reconocido la labor de bomberos forestales y agentes del medio natural en los fuegos que asolan el centro del país, al acudir a la llamada para colaborar en su extinción de forma "voluntaria" y ante la "falta de protocolos claros", previamente regulados por la Administración para garantizar una respuesta "eficaz, organizada y con garantías suficientes" para los efectivos.

Los focos de Ávila y Madrid han supuesto la activación, por primera vez en la historia, de la emergencia de interés nacional por incendios forestales, y la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, valoró la respuesta de 15 profesionales del operativo regional, que se desplazaron a la zona de Navaluenga con seis todoterrenos y dos autobombas para ayudar a sofocar las llamas. "Cuando un territorio necesita ayuda, Cantabria siempre responde", expresó en X.

Ante esto, la Sección Sindical de CCOO ha rechazado las "triunfalistas" palabras de Buruaga y ha precisado al respecto que "han respondido" los trabajadores, que "han dado un paso al frente de manera voluntaria y ante la falta de protocolos claros, previamente regulados, que garanticen una respuesta eficaz, organizada y con garantías suficientes para la plantilla".

"Su disponibilidad para acudir a prestar apoyo fuera de nuestra comunidad autónoma demuestra, una vez más, el compromiso y la vocación de servicio público que caracteriza a estos profesionales", ha señalado el delegado de CCOO y responsable del sector en Cantabria, José María Moyano, para quien un servicio público de emergencias debe contar con una planificación y una regulación previas que en esta región "brillan por su ausencia".

El sindicalista ha apuntado que precisamente esta fue una de las propuestas defendidas por su formación durante la negociación del nuevo decreto regulador del operativo, para que este tipo de movilizaciones quedaran reguladas y evitar "improvisación" y que la respuesta dependa del voluntariado.

"Lamentablemente, nuestras propuestas no fueron atendidas y, además, la negociación del decreto permanece actualmente paralizada sin que la administración haya ofrecido una respuesta", ha criticado Moyano, que ha denunciado que la negociación del convenio colectivo está "paralizada".

"El voluntariado demuestra el enorme compromiso de nuestros compañeros" ha subrayado, antes de considerar que el algo que "no debería usar el Gobierno de Cantabria para sacar pecho políticamente. La solidaridad del personal, que es uno de los grandes activos, no puede convertirse en la herramienta con la que la Administración supla la falta de planificación de un aspecto tan importante como la colaboración con otras comunidades autónomas", ha remarcado.

Con todo, en CCOO consideran la cooperación entre administraciones "imprescindible" por lo que seguirán respaldando cualquier actuación destinada a proteger a la población y al medio natural, aunque creen que esta actuación "merece algo más que agradecimientos públicos" y entienden que debe sustentarse en "una organización moderna, una regulación clara y unas condiciones laborales acordes con la enorme responsabilidad que asumen quienes arriesgan su seguridad y su salud para proteger la de la ciudadanía".