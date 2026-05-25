El CEIP Marina de Cudeyo reúne a 30 alumnos y 15 profesores de Serbia, Macedonia, Rumanía y Portugal

Festival Erasmus del CEIP Marina de Cudeyo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha dado este lunes la bienvenida a 30 alumnos y 15 profesores de Serbia, Macedonia, Rumanía y Portugal que recalan estos días en la región gracias al proyecto Erasmus del CEIP Marina de Cudeyo, que este año cumple su décimo aniversario en el centro educativo.

Al acto de bienvenida ha acudido el consejero de Educación, Sergio Silva, quien ha puesto en valor el proyecto 'Young People Matter (La gente joven importa) una iniciativa "innovadora" que, a través del debate público escolar, persigue desarrollar los cinco valores comunes europeos --democracia, dignidad humana, libertad, igualdad y derechos humanos--, al tiempo que fomenta la competencia lingüística, digital, social y cívica del alumnado.

Junto al consejero, han participado en la jornada el alcalde de Marina de Cudeyo, Pedro Pérez; la presidenta de la Asociación de Familias (AFA) del centro, Sonia Ortiz; así como la directora del CEIP Marina de Cudeyo, Irene Mena, acompañada de toda la comunidad escolar.

Para reivindicar la diversidad cultura de Europa, el alumnado de Infantil y Primaria ha utilizado los disfraces que usaron en Carnaval para amenizar el evento con bailes y canciones de cada uno de los grupos del colegio, así como de los de extraescolares de baile moderno y gimnasia rítmica.

Además, han aprovechado la jornada Erasmus para exponer a las familias parte de los trabajos de la extraescolar de pintura.

LA GENTE JOVEN IMPORTA

Gracias al programa 'Young Peope Matter', los cinco centros participantes, el 'Colegiul National Iasi', de Rumanía, que ejerce, además, como coordinador del resto; el 'Osnovna skola Matija Gubec', de Serbia; el 'Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso', de Portugal; el 'OKSFORD INGLAND-TRI DOOEL Skopje', de Macedonia del Norte; y el CEIP Marina de Cudeyo, que ejerce como centro anfitrión este año, han creado clubes de debate para celebrar cinco competiciones internacionales que fomenten los valores europeos comunes.

Al tiempo, llevan a cabo actividades presenciales y online para promocionar el legado cultural europeo tangible como monumentos u obras de arte, e intangible, como lastradiciones y competencia cívica.

Además, los participantes en esta iniciativa organizan eventos para promocionar la equidad de todos los alumnos y ciudadanos, y la inclusión de los grupos con desventajas culturales, socioeconómicas e inmigrantes.

En el mismo contexto, se llevan a cabo talleres para formar a los profesores y los alumnos en el uso del debate escolar en el aula como método de aprendizaje innovador, ha destacado el Gobierno en nota de prensa.