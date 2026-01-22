El Centro Botín recibió 184.727 visitantes en 2025, un 4,5% más

Centro Botín.S - CENTRO BOTÍN

SANTANDER, 22 (EUROPA PRESS)

El Centro Botín de Santander recibió en 2025 un total de 184.727 visitantes, lo que supone un 4,5 por ciento más que el año anterior, manteniendo así un crecimiento sostenido desde 2020 y jugando un "papel destacado" como referente cultural y activo turístico.

Este incremento se refleja especialmente en la actividad expositiva, que ha registrado 142.582 visitantes (+16,4%), mientras que 42.145 personas han participado en las 342 actividades artísticas, culturales y formativas desarrolladas a lo largo del año.

Así lo ha informado el centro cultural este jueves en nota de prensa, cuyos datos serán presentados esta tarde por el director general de la Fundación Botín, Iñigo Sáenz de Miera en Madrid, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

El director ha destacado que desde su inauguración, el Centro Botín ha recibido a 1,2 millones de personas, en una evolución "sostenida y estable a lo largo del tiempo" de un proyecto "totalmente integrado en la ciudad y valorado a nivel nacional e internacional".

En cuanto a los datos de 2025, ha detallado que el centro cultural ha alcanzado un índice de ocupación del 91,1%, superando más de un punto porcentual que en el ejercicio anterior, lo que demuestra que el esfuerzo por mejorar año tras año la calidad de la programación y diversificar la oferta cultural "está dando sus frutos".

Asimismo, para Sáenz de Miera mantener una satisfacción media de 4,75 sobre 5 en los últimos años es "un dato a tener muy en cuenta".

También crecen los pases cántabros en un 3%, hasta alcanzar los 162.820 ciudadanos de Santander y Cantabria que ya acceden gratuita e ilimitadamente a las exposiciones (un 27,4% de los cántabros), habiendo sido expedidos en el último ejercicio 4.781 de ellos.

Los Amigos del Centro Botín también van en aumento, con un 3,3% más de tarjetas expedidas, alcanzando los 3.006 Amigos en 2025.

"Estos indicadores muestran cómo el Centro genera un vínculo real con la sociedad. Nuestra misión es despertar la capacidad creadora de las personas facilitando el acceso a las artes y utilizando su potencial para el desarrollo de la creatividad y de la inteligencia emocional", ha manifestado el director.

El 46% ES PÚBLICO NACIONAL FUERA DE CANTABRIA

En concreto, de los 184.727 visitantes, un 36% (51.439 personas) son ciudadanos de Cantabria, mientras que el público nacional fuera de la región ha crecido respecto al año 2024, representando el 46% del total.

Los visitantes procedentes de la Comunidad de Madrid encabezan el listado (26.342), siendo el 40% del total de españoles, seguidos por los castellano leoneses (6.857) y vascos (6.460).

También aumentan los visitantes internacionales, que suponen el 18% y crecen un 7% respecto a 2024, con 25.432 personas que proceden mayoritariamente de Francia (6.401), Reino Unido (3.827) e Italia (3.575).

El edificio, sus pasarelas, plazas y espacios exteriores han recibido 859.294 visitas.

Agosto ha vuelto a ser el mes con mayor afluencia a las exposiciones, con 27.881 visitas (el 19,5% del total anual), registrándose el pico máximo diario el 20 de agosto, con 1.486.

También destacan julio, con 21.188 visitantes, y abril, con 14.267, mes este último en el que se inauguró 'Maruja Mallo: Máscara y compás. Pinturas y dibujos de 1924 a 1982'.

LA MÚSICA, MAYOR PODER DE CONVOCATORIA

Las actividades del Centro Botín en 2025 volvieron a contar con una gran participación, con un total de 42.145 personas en las 342 actividades artísticas, culturales y formativas programadas.

La música se ha consolidado como el ámbito con mayor poder de convocatoria, reuniendo a 14.038 asistentes, seguida de las acciones creativas participativas como las propuestas navideñas, los talleres de experimentación en las exposiciones o el proceso creativo que se está desarrollando en la exposición de Cooking Sections, que en conjunto han congregado a 8.352 personas.

Le siguen las propuestas relacionadas con el cine, que sumaron 6.459 espectadores, y las artes escénicas, con 3.088 asistentes.

Actividades concretas como la fiesta de despedida de la exposición de Shimabuku, a la que asistieron 478 personas, o el 'Concierto de Fanfare Ciocarlia', que congregó a 1.546 personas, fueron algunos de los hitos más destacados.

Asimismo, el proceso creativo participativo desarrollado en torno a la exposición 'Las olas perdidas', de Cooking Sections, reforzó la implicación directa del público en la creación artística contemporánea.

Organizado por Morena Films y el Centro Botín, la novena edición del Festival de Cine de Santander (FCS) se desarrolló del 12 al 18 de septiembre en distintos espacios de la ciudad de Santander.

PROGRAMA EXPOSITIVO INTERNACIONAL

El 2025 estuvo marcado por un programa expositivo que dio comienzo en abril con la inauguración de 'Maruja Mallo: Máscara y compás. Pinturas y dibujos de 1924 a 1982'. La muestra, muy valorada por la crítica, ha sido considerada una de las propuestas culturales más interesantes del año, con amplia cobertura en medios nacionales e internacionales.

También destaca el XXX aniversario de 'Itinerarios', la exposición que cada año muestra los trabajos de los artistas que reciben una beca de arte de la Fundación Botín, un evento que en 2025 reunió en Santander a más de 60 antiguos becarios y miembros del jurado.

Además, en mayo se presentó 'Enredos II', en el que el artista portugués Nuno da Luz presentó dos instalaciones sonoras inéditas, producidas por la Fundación Botín, con las que profundiza en el sonido como herramienta para revelar y activar la arquitectura desde una perspectiva cercana al arte ambiental.

Un mes más tarde, en junio, el Centro Botín inauguró la exposición permanente 'Punto y contrapunto: maestros del siglo XX en la colección de Jaime Botín', que reúne diecisiete obras de su colección personal confiadas al Centro por sus herederos.

Y en octubre el colectivo con sede en Londres Cooking Sections, formado por Daniel Fernández Pascual y Alon Schwabe, inauguró 'Las olas perdidas', su primera muestra en España, actualmente en exposición hasta el 1 de marzo y producida específicamente para el Centro Botín.

PROGRAMACIÓN DE 2026

En 2026 el programa expositivo arrancará en marzo con 'Entrelazamientos', de la artista japonesa Yuko Mohri, que transforma objetos cotidianos y fuerzas invisibles en ecosistemas en movimiento.

A esta le seguirá la primera retrospectiva en España dedicada a los dibujos de Marisol, que ofrece una visión completa de la obra sobre papel de la célebre artista americana, acompañada de esculturas y materiales de archivo.

En octubre se inaugurará la primera exposición en España de la artista brasileña Solange Pessoa, un recorrido por su práctica que combina escultura, dibujo, instalación y cine, con un uso inventivo de materiales orgánicos y no convencionales.

Y el programa se completará con la inauguración en noviembre de 'Itinerarios XXXI'.

Respecto a la formación, a principios de año se abrirán las convocatorias de las XXXIII Becas de Arte y las XX Becas de Gestión de Museos y Comisariado de Exposiciones.

También están previstos dos Talleres de Arte, en esta ocasión dirigidos por Yuko Mohri y Solange Pessoa, que fomentarán la colaboración y el intercambio creativo entre los participantes.