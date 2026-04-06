CEOE achaca los "positivos" datos de empleo en marzo en Cantabria a "factores estacionales"

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SANTANDER, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

CEOE-Cepyme ha tildado de "positivos" la caída del paro en marzo en Cantabria y el incremento de la afiliación a la Seguridad Social y de la contratación, pero ha advertido de que están "impulsados en gran medida por factores estacionales" y "persisten desafíos estructurales, como la elevada temporalidad y la dependencia del sector servicios".

Por ello, ve "fundamental seguir avanzando en la diversificación y estabilidad del empleo en la región".

Así lo ha valorado el director general de la patronal cántabra, Francisco Aguilera, tras conocerse este lunes que el paro se redujo un 1,73% en marzo en Cantabria respecto a febrero (-507 personas), la tercera mayor caída porcentual por comunidades autónomas; que la contratación aumentó un 27,17% mensual y un 7,9% interanual, y la afiliación lo hizo un 1,24% respecto al mes anterior (+2.896 cotizantes) y un 1,42% en relación a hace un año.

En cuanto al paro, desde CEOE han subrayado que los 28.877 parados a cierre de marzo suponen "el registro más bajo en un mes de marzo dentro de la serie histórica".

Sin embargo, ha resaltado que, aunque el paro también mantiene una tendencia descendente en términos interanuales, con 784 desempleados menos que hace un año (-2,64%), la intensidad con la que lo hace es inferior a la media nacional (-6,22%).

Y en cuanto a la contratación, aunque ha considerado una "señal positiva" el incremento experimentado, ha advertido que ésta "sigue apoyándose en gran medida en fórmulas temporales, lo que pone de manifiesto uno de los principales retos estructurales de nuestro mercado laboral que no somos capaces de modificar".

En relación a la afiliación, CEOE ha resaltado que "refleja un comportamiento muy dinámico en el corto plazo, impulsado por la actividad estacional, aunque en términos anuales el crecimiento es más moderado".