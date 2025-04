CEOE advierte de "daños importantes" en las empresas y valora el comportamiento "ejemplar" en Cantabria

Las confederaciones empresariales exigirán "saber a fondo" las causas del apagón porque "no podemos tolerar que pueda volver a suceder"

SANTANDER, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE CEPYME Cantabria, Enrique Conde, ha advertido de "daños importantes" en las empresas de la comunidad autónoma como consecuencia del apagón eléctrico que sufrió ayer todo el país, al tiempo que ha valorado el comportamiento "ejemplar" de empresas y ciudadanos en la región, y ha destacado que Gobierno cántabro "ha hecho muy bien lo que debía y podía hacer".

Asimismo, ha avanzado que las confederaciones empresariales exigirán conocer "a fondo" las causas del apagón porque "es algo que no podemos tolerar que pueda volver a suceder".

En declaraciones a Europa Press, Conde ha subrayado y reivindicado la "actitud ejemplar" de las empresas ante la "incertidumbre" generada por el apagón. "Es pronto para cuantificar los daños, pero hay sectores concretos y empresa que se han visto perjudicadas de manera importante y esperan respuestas de Gobierno de España y de Cantabria en forma de ayudas y créditos blandos como ya ha sucedido en otras crisis anteriores".

El presidente de la patronal ha puesto en valor "la actitud ejemplar" de los ciudadanos y de las empresas de la comunidad; los primeros, "con serenidad, responsabilidad y solidaridad", y las segundas, "tratando de dar servicio a pesar de las dificultades o bien organizado su falta de posibilidades de actividad poniendo por delante la seguridad de los empleados y la colaboración con las autoridades".

Esta actitud contrasta con la "incertidumbre" generada por el apagón eléctrico generalizado vivido ayer en España, que "ha afectado de lleno" a muchos sectores de actividad, ha señalado.

En concreto, "ha afectado especialmente al sector industrial", dado que "volver a poner en marcha una línea de montaje es lento y complicado" por lo que "habrá que hacer una evaluación detallada de cuáles han sido las consecuencias sector por sector". Y sobre todo, a las industrias electrointensivas, en las que la electricidad es "vital" para sus procesos.

También al transporte, en su doble vertiente de servicio a viajeros y actividad empresarial, aunque en Cantabria las consecuencias se han visto "afortunadamente limitadas".

Al sector servicios, especialmente comercio y hostelería, donde "en muchos lugares han tenido que cerrar, pero con las puertas abiertas y sin luz y sin poder atender ni cobrar"; y también al primario, el agrícola y ganadero.

Ante esta situación, CEOE está recabando información de empresas y asociaciones sectoriales de cara a "una correcta evaluación de daños" para poder solicitar ayudas, subvenciones y créditos preferentes que permitan retomar la actividad o paliar las consecuencias del apagón. "Esto ya se ha hecho en otras ocasiones con otro tipo de sucesos inesperados. Tenemos que esperar para conocer con detalle lo que se ha perdido", ha señalado Conde.

CEOE ha evaluado que el coste de un día sin energía en España equivale aproximadamente al 0,1% del PIB y, en este sentido, el líder de la patronal espera que la respuesta de los gobiernos nacional y autonómico sea "la que corresponde a esta situación".

No obstante, ha subrayado que, a los empresarios, más que ayudas, "que siempre son subjetivas y pueden ser arbitrarias", lo que les "interesa de verdad" es que los poderes públicos faciliten su actividad "con una fiscalidad atractiva, sin trabas burocráticas, con legislación favorable al desarrollo empresarial, con menos impuestos y más flexibilidad y todo dentro del Dialogo Social".

GESTIÓN DEL APAGÓN

Sobre la gestión del apagón, Conde ha afirmado que el Gobierno regional ha tenido "una actuación buena, con una respuesta ágil y bien coordinada". "Ha hecho lo que tenía que hacer y lo que podía hacer en esta situación: atender la emergencia y facilitar las cosas a los ciudadanos".

Por el contrario, a su juicio, el Gobierno central "ha tardado demasiado en dar información". "Además del apagón eléctrico se ha producido un apagón informativo que ha sido grave por la incertidumbre y el miedo que se ha generado en algunos lugares. En estas situaciones necesitamos certidumbre liderazgo y confianza y esto lo tiene que dar quien lidera la respuesta a la emergencia. Ha faltado en buena parte de la tarde y las primeras horas de la noche de ayer", ha censurado.

No obstante, ha agradecido el esfuerzo "notable" de los servidores públicos y de los organismos implicados en una situación sobrevenida y "muy grave".

EXIGE CONOCER LA VERDAD PARA QUE NO SE REPITA

En relación con este asunto, Conde ha anunciado que la patronal cántabra exigirá, a través de la organización confederal de CEOE, explicaciones "a fondo" de lo que ha sucedido, "con toda la verdad, para que todos podamos sacar lecciones sobre lo ocurrido".

Si la raíz del problema tiene que ver con la red eléctrica y la configuración de los sistemas de generación "como parece", en su opinión es "imprescindible reorientar una política energética errónea que prima y fomenta un tipo de generación no controlable (renovable) y pretende eliminar otra estable y abundante, como la nuclear, por motivos que no son técnicos y que no se explicitan".

"Con lo sucedido ayer creo que podemos decir que el debate sobre la energía nuclear se ha terminado en España. No podemos permitirnos ese lujo", ha enfatizado.

Al hilo, ha insistido en que "ser una isla energética debe ser un acicate para promover un sistema robusto, independiente, bien dimensionado y, al mismo tiempo, incrementar claramente nuestras interconexiones con los países vecinos al norte y al sur".

"La política energética es una parte muy importante de la economía de un país y de la capacidad de atracción de inversiones", ha afirmado finalmente.