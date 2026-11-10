CEOE-CEPYME cree que el seguimiento de la huelga general será "muy pequeño" en Cantabria

Archivo - El presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Enrique Conde. - JUANMA SERRANO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La CEOE-CEPYME cree que la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, tendrá un seguimiento "muy pequeño" en Cantabria. El presidente de la patronal, Enrique Conde, ha señalado que esa es la "sensación" que tiene tras hablar con trabajadores y empresas.

Conde ha afirmado que ese nivel de seguimiento que prevé responde a que "en cierta manera no se acaban de comprender las motivaciones" del paro.

A este respecto, ha opinado que "no existe un sentimiento" de huelga general, por lo que "prácticamente no nos hemos enterado".

En su criterio, el paro "no tiene nada que ver con el entorno laboral" y sí, "posiblemente, con las soluciones que debe tener la Administración y la política sobre estos temas que realmente están incidiendo mucho en el ciudadano".

En este sentido ha resaltado que existe "una problemática muy importante" alrededor de la vivienda, que ha sido "fundamentalmente" el motivo inicial del paro, y ante la cual se ha preguntado "qué pueden hacer" las pymes.

Para Conde, "lo único que pueden hacer es ir a las urnas, votar y que nuestros políticos y las administraciones resuelvan ese problema".

Finalmente, preguntado por los medios de comunicación sobre una primera estimación de la repercusión económica que puede llegar a tener la huelga, Conde ha contestado que "aún no hay datos".

El presidente de la CEOE-CEPYME ha realizado estas declaraciones ante la prensa previamente a la celebración del III Foro Portoalento FP.