Cerca de 300 alumnos de cuatro centros educativos de Santander asistirán a una ponencia de la astronauta Sara García

La astronauta Sara García - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 300 alumnos de los IES Alisal y José María Pereda, y de los colegios Verdemar y San Agustín asistirán este viernes 16 a una ponencia de la bióloga molecular y astronauta de reserva de la Agencia Espacial Europea (ESA), Sara García.

Así lo ha informado la concejala del área, Zulema Gancedo, quien ha explicado que el Palacio de Exposiciones acogerá esta charla organizada por la Concejalía de Igualdad, que está enmarcada en el IV Plan de Igualdad de Oportunidades con el objetivo de promover la coeducación y colaborar en la modificación de estereotipos y roles sexistas entre la población en edad escolar.

Dirigida a alumnos de 4º de la ESO, el testimonio de la invitada "tiene un impacto muy potente, no solo en la vertiente científica, sino también en la transmisión de valores fundamentales como el liderazgo, la gestión del éxito y el fracaso, y el fomento de las vocaciones STEM", ha señalado el Consistorio.

Además, ha incidido en que la figura de García se alza como un "referente de gran valor para las niñas y jóvenes, demostrándoles que no existen límites en los campos de la ciencia y la exploración espacial, y motivándolas a liderar los sectores del futuro".

Tras la charla, se hará entrega a Sara Garcia de un cuadro enmarcado, realizado por una alumna que actualmente cursa 1º de Bachillerato y que hace dos años hizo un retrato de la astronauta que recibió el premio del público de la Feria de Ciencias.

Sara García Alonso es bióloga molecular y astronauta de reserva de la Agencia Espacial Europea (ESA) y se ha convertido en la primera mujer española en alcanzar este hito histórico.

Se licenció en Biotecnología en 2012 y terminó un máster en Investigación Biomédica y Biológica en 2013, ambos por la Universidad de León. Fue galardonada con dos premios diferentes por su excelencia académica.

En 2018 se doctoró en Biología Molecular del cáncer e Investigación Traslacional por la Universidad de Salamanca. Su doctorado recibió la calificación de Cum Laude y ganó el premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Salamanca en 2019.

Durante su doctorado, Sara trabajó como asistente de investigación universitaria para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC) con investigaciones sobre medicamentos contra el cáncer.

Desde 2019 trabaja como investigadora científica en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), liderando proyectos pioneros para descubrir nuevos tratamientos contra el cáncer de pulmón y de páncreas.

En 2021 participó en un programa ejecutivo sobre emprendimiento desde la ciencia y la tecnología con la IE Business School de Madrid.

Es una apasionada divulgadora científica, con numerosas conferencias y actos destinados a motivar a los jóvenes para que sigan carreras STEM, y promueve activamente los beneficios de la ciencia y el sector espacial.

Ha recibido numerosos galardones, entre ellos el Premio Ada Byron Young 2023, la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid y el título de Hija Ilustre de León, además de figurar entre las 35 mujeres líderes en tecnología en España y entre las 100 mujeres más influyentes de España, según la revista Forbes.

También es amante del deporte. Está certificada como Open Water Diver y tiene conocimientos de Krav Maga y paracaidismo.

En noviembre de 2022 fue seleccionada como miembro de la Reserva de Astronautas de la ESA, convirtiéndose en la primera mujer española en lograr este hito. En octubre de 2024 comenzó el primero de los tres programas de formación de reserva de astronautas de dos meses de duración en el Centro Europeo de Astronautas (EAC) de la ESA en Colonia (Alemania).