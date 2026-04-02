La CHC y el Ayuntamiento de Val de San Vicente acuerdan sustituir la pasarela peatonal de Muñorrodero

Visita a la pasarela de Muñorrodero. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha promovido un acuerdo entre la Confederación Hidrográfico del Cantábrico (CHC) y el Ayuntamiento de Val de San Vicente para la sustitución de la pasarela de Muñorrodero enmarcada en la senda peatonal fluvial del río Nansa.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y la presidenta de la CHC, Bárbara Monte, se han reunido con el alcalde de Val de San Vicente, Roberto Escobedo, para ultimar los detalles del convenio que ambas administraciones suscribirán para sustituir por una nueva la pasarela cerrada al paso desde hace un año.

Casares ha detallado que el Gobierno de España, a través de la CHC, asumirá el 80% de la inversión y el Ayuntamiento el 20% restante.

Así, entre ambos, financiarán el coste de la nueva pasarela para la senda fluvial en la zona de la localidad de Muñorrodero y cuyo coste aproximado será de 100.000 euros.

Casares ha ensalzado que se trata de "una gran noticia" que se vaya a recuperar este paso por la senda fluvial del Nansa, con la ejecución de una nueva pasarela después de que la instalada en 2010 tuviese que ser cerrada al tránsito en 2025 por su deterioro estructural.

El representante del Estado ha explicado que el convenio entre la CHC y el Ayuntamiento contemplará la retirada de la pasarela peatonal de Muñorrodero, sobre el río Nansa, y su sustitución por una nueva estructura que garantice la seguridad y la conectividad de las sendas peatonales del municipio.

Casares, la presidenta de la CHC y el alcalde han visitado la pasarela de Muñorrodero que actualmente está cerrada al paso, ha indicado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

Monte ha indicado que esta pasarela se construyó en 2010 en el marco del proyecto 'Actuaciones de rehabilitación fluvial en las cuencas de los ríos Miera, Nansa y Saja' (Cantabria) y fue entregada al Ayuntamiento de Val de San Vicente en mayo de 2016.

Así, el Ayuntamiento ha mantenido periódicamente esta pasarela pero "su vida útil es la que es y ya no hay posibilidad de repararla", por lo que se tiene que sustituir por una nueva, ha apuntado la presidenta de la CHC, que ha estimado el coste en unos 100.000 euros.

A través del convenio que se firmará próximamente, la CHC y el Ayuntamiento financiarán de forma compartida las actuaciones que ejecutará la Confederación al estar en dominio público hidráulico. Tras la recepción de la nueva pasarela, el Ayuntamiento asumirá el mantenimiento ordinario y su conservación.

El alcalde ha destacado que se trata de "un proyecto fundamental para mejorar una senda peatonal y un entorno junto al río Nansa que recorre aproximadamente siete kilómetros dentro del municipio. "Se trata de un lugar de alto valor natural y paisajístico para disfrute de vecinos y visitantes", ha concluido.