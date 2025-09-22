Cinco detenidos en dos actuaciones contra la venta de drogas en Sarón y Heras - GUARDIA CIVIL

Se han intervenido diferentes cantidades de cocaína, hachís y pastillas

SANTANDER, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas en dos actuaciones contra la venta de drogas al menudeo en las localidades de Sarón (Santa María de Cayón) y Heras (Medio Cudeyo), y ha intervenido 26 envoltorios de cocaína, 16 trozos de hachís, 20 pastillas y dinero en metálico.

Este mes en Sarón, dos hombres intentaron realizar una entrega de droga en la calle pero desistieron al verse sorprendidos por una patrulla de la Guardia Civil.

Mientras eran identificados, una mujer se acercó y uno de ellos le entregó el perro que paseaba e intentó darle una cajetilla de tabaco, que fue interceptada por los agentes.

En su interior se hallaron 11 bolsitas de cocaína y hachís dividido en ocho trozos, todo ello preparado para su distribución al menudeo. Además, al hombre que llevaba la cajetilla de tabaco se le intervino dinero en billetes de 20, 10 y 5 euros, que la Guardia Civil no descarta que procediera de venta de estupefacientes.

Finalmente se detuvo a uno de los hombres por presunto delito de tráfico de drogas y a la mujer como cómplice del anterior.

En otra actuación, los agentes inspeccionaron un establecimiento de Heras y vieron a tres personas realizando acciones "sospechosas" de intentar ocultar droga.

En dos estancias del local no abiertas a la clientela, los guardias encontraron 15 envoltorios con cocaína y 20 pastillas de origen desconocido, cuyo análisis está pendiente para determinar si se trata de algún tipo de sustancia estupefaciente.

En la zona interior de la barra del local, en una cubitera, se localizaron ocho bellotas de hachís con un peso de unos 80 gramos.

Durante la investigación se constató la venta de drogas al menudeo en el mencionado establecimiento, por lo que fueron detenidas tres personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas.