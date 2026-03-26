El clan detenido por tráfico de drogas y armas en Cantabria blanqueó más de 1,5 millones - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El clan familiar integrado por las once personas detenidas --seis hombres y cinco mujeres-- hace una semana por la Guardia Civil en una operación contra el tráfico de drogas y armas en la comarca del Besaya y Santander ha podido blanquear más de 1,5 millones de euros.

Así lo ha informado este jueves la Guardia Civil en un comunicado, en el que ha precisado que, tras los registros efectuados en seis domicilios, locales anexos y empresas, se han intervenido cerca de 100.000 euros en metálico, cinco armas de fuego y varias armas blancas, munición, diferentes cantidades de cocaína, hachís y marihuana, parte de ellas preparadas para su venta al menudeo, útiles necesarios para su dosificación, unos 2,5 kilos de joyas de oro, y diversa documentación para su análisis.

La operación se inició el pasado verano en la comarca del Besaya tras detectar la circulación de armas de fuego de origen ilícito en el entorno de un mismo clan familiar. La investigación permitió descubrir una organización dedicada a la distribución de droga al menudeo con varios puntos en el Besaya y Santander.

Asimismo, los investigadores constataron que se estaba introduciendo droga en el Centro Penitenciario de El Dueso, en Santoña, aprovechando las visitas a internos. En una de ellas, fue detenida una mujer cuando intentaba entrar con hachís en el recinto.

UN ENTRAMADO PATRIMONIAL BAJO SOSPECHA

Los agentes comprobaron que los investigados tenían gran número de vehículos, inmuebles y empresas que no se correspondían con los trabajos que supuestamente realizaban, por lo que sospecharon que estas propiedades podían ser fruto del blanqueo del dinero obtenido en las actividades ilegales que realizaban. Entre éstas, figuraba un negocio de alquiler de vehículos con escasa actividad y otros comercios minoristas, que utilizaban para dar apariencia legal a los beneficios.

La organización contaba con 22 vehículos, algunos de ellos de alta gama, 16 inmuebles y terrenos, que fueron intervenidos. También se ha solicitado el bloqueo de 32 cuentas bancarias.

Ante estos hechos se llevaron a cabo, de forma coordinada, registros en seis viviendas y anexos en los municipios de Torrelavega, Santander y Castañeda, y se detuvo a los presuntos autores. También se registró el entramado empresarial y otras propiedades en Viérnoles, Corrales de Buelna y Suances.

Además, se detuvo a otra persona más, identificada cerca de uno de los inmuebles registrados, que, aunque no estaba relacionado con los hechos, tenía en vigor una orden de búsqueda y detención.

Según informó este lunes el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, seis de los detenidos han ingresado en prisión por orden del juzgado, mientras que los seis restantes están en libertad con cargos.

La operación se ha llevado a cabo por efectivos de la Comandancia de Cantabria, con el apoyo de efectivos del Grupo de Acción Rápida (GAR), varios equipos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y de la USECIC de la Comandancia de Bilbao y dirigida por la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrelavega nº 4.

Además, durante los registros en el entramado de empresas se ha contado con el apoyo de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (DAVA) de la Agencia Tributaria en Cantabria.