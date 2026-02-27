El Colegio de Farmacéuticos espera que las 300 farmacias de Cantabria acojan los nuevos puntos violeta

Presentación de los nuevos puntos violeta en las farmacias. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria (COF), María García del Hierro, espera que los nuevos puntos violeta, diseñados por la Delegación del Gobierno en el marco de colaboración con el COF, que actualizan los protocolos de actuación y renuevan el material ahora "más visual", se instalen en las casi 300 farmacias que hay en la comunidad, de las que más de 200 están el área rural donde "es más necesario" apoyar a las mujeres a la hora de "pedir ayuda".

Así lo ha señalado la presidenta de la entidad colegial este viernes en declaraciones a la prensa, previas a la presentación de los nuevos puntos violenta, a la que también han asistido el delegado del Gobierno, Pedro Casares; y la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Delegación, Diana Mirones.

Según han explicado, como novedad, tanto los expositores del punto violeta como los dípticos cuentan con un código QR que cualquier mujer podrá "escanear de forma discreta" y acceder a todos los recursos disponibles.

García del Hierro ha destacado que esta colaboración de las farmacias en materia de violencia de género es "muy necesaria" porque "somos un punto al que las personas acuden a pedir ayuda en muchos ámbitos" y también las víctimas de esta violencia.

"Cuando una persona ha conseguido reunir el valor suficiente para decirlo, para pedir ayuda, para hacerte una pequeña señal o para tratar de insinuar su situación, los farmacéuticos necesitamos tener un material de apoyo y unos protocolos que nos indiquen cómo actuar de una forma depurada y correcta con esa persona que está pasando un calvario y un infierno del que no sabe cómo salir", ha manifestado.

Por su parte, el delegado ha subrayado que las farmacias de la comunidad autónoma son "un aliado estratégico en la lucha contra la violencia de género" y ha agradecido el compromiso de este colectivo "esencial", que ha renovado su colaboración con la Delegación para actualizar los protocolos e implementar nuevos recursos.

Así, ha puesto en valor el "compromiso" de los farmacéuticos frente al "horror machista". En este punto ha recordado que en menos de 60 días de 2026 ha sido asesinadas 10 mujeres.

"Una mujer cada cinco días en nuestro país ha sido asesinada. Han sido asesinados también dos menores para hacer daño a sus madres. Y también hay 10 huérfanos por violencia machista", ha denunciado Casares.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "no son cifras, no son números: son vidas de mujeres asesinadas, son familias rotas y destrozadas por una lacra, la desigualdad, cuya máxima expresión de violencia sobre las mujeres son los asesinatos".

Para el delegado del Gobierno, "este horror machista debería abrir telediarios, informativos y periódicos", y ha emplazado a que "no nos acostumbremos a estas noticias por muy recurrentes que sean".

"Todos debemos alzar la voz contra la violencia machista y todas las administraciones públicas tenemos que redoblar esfuerzos contra esta lacra", ha reiterado.

En ese marco, ha agradecido la implicación de los farmacéuticos, con su "amplia red" de casi 300 farmacias --278 oficinas de farmacia y 8 botiquines-- y un millar de profesionales, para ser "un punto de apoyo más para las tantas mujeres que sufren en silencio".