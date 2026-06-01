El Colegio Oficial del Trabajo Social se une a la red de Puntos Violeta

Colocación del distintivo - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial del Trabajo Social de Cantabria se ha unido a la red de Puntos Violeta impulsada por el Ministerio de Igualdad y promovida en la comunidad autónoma desde la Unidad de Coordinación de Violencia contra la Mujer de la Delegación del Gobierno.

El representante del Estado en la región, Pedro Casares, ha colocado este lunes junto a la presidenta de la entidad, Cristina Arriaza, el distintivo en la sede del Colegio ubicada en la calle Lealtad 19.

Con ello, se convierte en una nueva "ventana de esperanza y de oportunidad" para las víctimas de violencia de género que podrán acudir a ella y "encontrar una mirada aliada y una voz amiga", según ha destacado Casares.

Así, ha valorado el papel del colectivo de trabajadoras sociales y su Colegio en la lucha y prevención de la violencia de género, que es "la mayor de las desigualdades que hoy persisten en nuestra sociedad". "El trabajo conjunto de todos es fundamental para combatir este gravísimo problema social", ha dicho.

En este sentido, el delegado del Gobierno ha considerado "fundamental" el "compromiso" de los colegios profesionales en la erradicación de la violencia de género.

"Quiero agradecer ese compromiso continuo que este colegio profesional demuestra siempre con todas las causas que merecen la pena", ha añadido.

En el acto de adhesión también ha participado la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia contra la Mujer de la Delegación del Gobierno, Diana Mirones, e integrantes de la Junta Directiva de la entidad colegial, ha informado la Delegación.