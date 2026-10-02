Comienza el rodaje de 'Abril, hoy no es invierno', basado en el corto de Mabel Lozano patrocinado por Santander

Cartel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rodaje de 'Abril, hoy no es invierno', el primer largometraje de ficción de Mabel Lozano, basado el documental del mismo nombre y patrocinado por el Ayuntamiento de Santander, ha comenzado esta semana.

Así lo ha informado la concejala de Igualdad, Zulema Gancedo, quien ha destacado que la cineasta da así el salto a la ficción tras una trayectoria estrechamente vinculada al documental y a proyectos comprometidos con los derechos humanos, la igualdad y denuncia de la trata y la violencia contra las mujeres.

Este proyecto de Secuoya Studios (Abril, hoy no es invierno, S.L.), Mafalda Entertainment, Festeam Comunicación y Eventos, S.L. (Riverflow Pictures) y Álamo Producciones Audiovisuales, y en el que colabora el Ayuntamiento de Santander, desarrollará su rodaje en diferentes localizaciones de Guadalajara, Madrid y Canarias.

Se trata de un thriller social basado en una historia real que amplía el universo del galardonado cortometraje homónimo, que continúa su recorrido por festivales. El corto inauguró en septiembre de 2025 la sección Made in Spain del Festival de San Sebastián -la primera vez que un cortometraje abrió esta sección- y ha sumado desde entonces selecciones y reconocimientos en certámenes nacionales e internacionales. Entre ellos, el Premio Fugaz 2026 al Mejor Cortometraje Documental.

Su protagonista es Michelle Jenner, que encabeza el reparto en el que también se encuentran Luis Tosar, Antonio de la Torre, Javier Gutiérrez, Rossy de Palma, Xavi Saéz, Inés Rodríguez, Ángela Boix, Zaida Alonso y Blanca Valletbo.

Para Mabel Lozano, abordar esta historia desde la ficción ha supuesto también un proceso personal de transformación de la mirada sobre la realidad que inspira la película.

"He tardado mucho tiempo en superar el dolor, la impotencia, y ver más allá de la gravedad de esta realidad desgarradora para darme cuenta de que también 'Abril, hoy no es invierno' es una historia preciosa de seres humanos cuya fortaleza es titánica, que habla de resiliencia en condiciones extremas, de mujeres admirables y heroicas; una película basada en una historia real que merece ser contada para llegar al máximo publico posible", ha subrayado la creadora y directora.

Escrita por Eva Pauné y Mabel Lozano, 'Abril, hoy no es invierno' parte de una historia real para construir un relato de ficción sobre las barreras de comunicación y de acceso a la justicia a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad en situaciones de violencia y abuso. La película utiliza los códigos del thriller social para seguir una búsqueda contrarreloj que comienza con un mensaje de auxilio recibido en el teléfono de una fundación.

"Es un orgullo tremendo para los santanderinos que una obra audiovisual de este nivel haya surgido con el respaldo de una ayuda municipal y que haya obtenido importantes reconocimientos por parte del cine español", ha remarcado Gancedo.

Por ello, ha felicitado a Lozano, de quien ha resaltado su brillante forma de ver la realidad y de abordar temas tan sensibles como la trata de personas y sobre todo de menores.

SINOPSIS

Lucía es abogada de una fundación que asiste a personas con discapacidad. Un día recibe en el teléfono un mensaje, SOS. Nada más. Lucía responde rápidamente. Pregunta por más datos, insiste, pero no hay respuesta.

Tras varios días de silencio llega otro mensaje: de nuevo un SOS, esta vez seguido de un icono de llanto y muchas caras de miedo. Lucía sabe que una persona la necesita al otro lado de ese teléfono y que, si quiere ayudarla, tendrá que encontrar el modo de comunicarse con ella.