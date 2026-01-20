Comienzan las obras del aparcamiento en Mataleñas con la actuación acordada con los vecinos

Obras de adecuación del aparcamiento en Mataleñas - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha comenzado ya las obras de naturalización y adecuación del aparcamiento de Mataleñas, y ha decidido iniciar los trabajos en una zona que cuenta con la conformidad de los vecinos, la del estacionamiento junto al campo de golf.

La alcaldesa, Gema Igual, ha reiterado su disposición al diálogo para diseñar un modificado del proyecto inicial, en el que se preveía un área específica para autocaravanas.

"Esa parte queda pendiente de una decisión posterior, que se adoptará con criterio técnico, con diálogo y con una evaluación serena de las distintas opciones posibles, siempre pensando en el interés general y en el equilibrio entre uso público, protección del entorno y convivencia", ha añadido.

Así, las obras, que cuentan con un presupuesto de 1,1 millones de los cuales 800.000 euros proceden de fondos europeos, han empezado exclusivamente en la zona del estacionamiento vinculada al golf, y consistirán en diferentes actuaciones para la mejora del entorno.

De esta manera, se actuará sobre los itinerarios peatonales, donde las nuevas aceras cumplirán la normativa de accesibilidad, con anchuras iguales o superiores a 1,80 metros, para facilitar el paso de personas con movilidad reducida, de familias con carritos y de cualquier usuario que utilice este espacio como lugar de paseo o de acceso a la playa y a los recorridos del entorno.

En cuanto a los firmes, se renovarán tanto las aceras como las calzadas. En las zonas de estacionamiento se emplearán celdas prefabricadas de hormigón con césped en su interior, una solución que reduce la sensación de superficie dura continua, mejora la integración paisajística y favorece un mejor comportamiento superficial del agua, según ha indicado en nota de prensa el Ayuntamiento, que ha explicado que este tipo de pavimento ayuda a que el aparcamiento se perciba como parte del entorno y no como una plataforma impermeable ajena al paisaje.

NUEVAS ZONAS AJARDINADAS Y DE ARBOLADO

La naturalización del espacio se reforzará con nuevas zonas ajardinadas en las que se plantarán robles y arbustos, dotadas de riego automático por goteo. La presencia de arbolado y vegetación es una parte "esencial" del proyecto, porque aporta sombra, mejora el confort térmico, reduce el impacto visual del aparcamiento y contribuye a una mejor relación entre el espacio construido y el entorno natural.

La actuación incluye también actualizar la señalización horizontal y vertical, con el pintado de pasos de peatones, señales de stop y de ceda el paso, y la correcta delimitación de las plazas de aparcamiento, incluidas las adaptadas.

También se instalará nuevo mobiliario urbano, con bancos y papeleras. Además, el proyecto incluye la adecuación de redes y servicios, con las correspondientes conexiones a las redes de abastecimiento y saneamiento, dimensionadas de acuerdo con las necesidades previstas y con criterios técnicos contrastados con las empresas gestoras.

En cuanto al alumbrado, se instalarán nuevas farolas de 10 metros de altura.