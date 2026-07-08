Comienzan las obras de renaturalización del Parque Lorenzo Cagigas, la mayor transformación verde en décadas de Camargo

Archivo - Comienzan las obras de renaturalización del Parque Lorenzo Cagigas - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha iniciado este miércoles las obras de renaturalización del Parque Lorenzo Cagigas, una actuación que supondrá una inversión de más de un millón de euros --de los que el Gobierno de Cantabria aporta 600.000- y permitirá crear un gran pulmón verde en el corazón del municipio, con criterios de sostenibilidad, accesibilidad y respeto por el patrimonio natural existente, en lo que supondrá "la mayor transformación verde de las últimas décadas en Camargo".

"Hoy damos el primer paso para que el centro urbano de Maliaño-Muriedas deje atrás el gris y se sitúe al nivel de otras ciudades que ya han transformado sus espacios urbanos", ha manifestado el alcalde, Diego Movellán, que ha calificado de "buena noticia para el municipio" que comiencen los trabajos de transformación de uno de los lugares "más emblemáticos" de Camargo.

En este sentido, Movellán ha explicado que el equipo de Gobierno está trabajando "con la vista puesta en el futuro, muy lejos del cortoplacismo con los que se ha actuado en otras etapas". Así, se ha referido a que esta obra de renaturalización del centro urbano, junto con el proyecto de cubrición de las vías del tren a su paso por el municipio y la "gran intervención de urbanismo regenerativo" que el Consistorio planea llevar a cabo en el entorno de Cros, son actuaciones que "hablan de hacia dónde nos dirigimos los camargueses".

La obra tiene un plazo de ejecución cercano a los doce meses, un período en el que se renovará este enclave, manteniendo tanto el arbolado existente como la identidad histórica del antiguo Ferial.

El proyecto contempla la creación de un parque de cerca de 3.000 metros cuadrados completamente accesible, eliminando los desniveles actuales y organizando el recinto en tres grandes ámbitos: la alameda, un nuevo jardín y una plaza de estancia y convivencia.

La intervención incorpora nuevas especies arbóreas y vegetación ornamental para incrementar las zonas de sombra, favorecer la biodiversidad y mejorar el confort climático, todo ello en un espacio que contará con una fuente de suelo con nueve chorros verticales, nuevas áreas de descanso, espacios para la práctica de ejercicio al aire libre, mobiliario urbano, aparcabicicletas, pavimentos permeables para favorecer la infiltración del agua de lluvia y un sistema de riego e iluminación diseñado bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad.