El comité de empresa interpondrá dos conflictos colectivos al Gobierno de Cantabria por "vulnerar derechos sindicales"

Rueda de prensa de portavoces del comité de empresa del personal laboral de la Administración General del Gobierno de Cantabria. - UGT

SANTANDER, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del Gobierno de Cantabria (UGT, CCOO, SIEP, CSIF, TU, INDEPENDIENTES y SUC) va a interponer dos nuevas demandas judiciales por conflicto colectivo contra la Administración autonómica por "vulneración de derechos sindicales" y una sobre cotización a la Seguridad Social de más dos centenares de bomberos forestales después de que hayan "visto reducida su nómina del pasado mes de diciembre en una media de entre 500 y 700 euros del salario".

Así lo han anunciado este viernes en rueda de prensa las portavoces del órgano sindical del personal laboral de la Administración General del Ejecutivo autonómico --integrado por 2.300 trabajadores--, que han señalado que estos dos conflictos colectivos se suman al ya interpuesto por la bolsa de empleo de sustituciones.

"La negociación colectiva está rota", ha aseverado la presidenta del comité, Rebeca Marqué (UGT), que ha censurado la "falta" de información y de diálogo con la Consejería de Presidencia, Isabel Urrutia. "Estamos dispuestos a negociar pero siempre se nos convoca a reuniones donde nos ponen condiciones absurdas para generar confusión y conflicto", ha sentenciado.

En este punto, ha indicado que, tras la reunión celebrada el pasado miércoles 28 sobre los bomberos, el comité de empresa decidió por unanimidad interponer estos dos conflictos colectivos después de que la Consejería de Presidencia convocara un encuentro de negociación "con limitaciones para que pudieran estar representadas todas las organizaciones sindicales".

La presidenta del comité de empresa ha criticado que "ya es habitual" que no se les informe y no se les entregue la documentación requerida a la que tienen derecho, además de que todavía no se les ha explicado el motivo para "detraer una considerable cuantía económica de las nóminas de los bomberos forestales".

20 DÍAS HÁBILES PARA INFORMAR

La sindicalista ha indicado que en las demandas por conflicto colectivo que se interpondrán ante el Juzgado de lo Social se dará un plazo de 20 días hábiles al Gobierno de Cantabria para que facilite la información y la documentación solicitada.

"Va a acabar la legislatura y el personal laboral del Gobierno de Cantabria sigue sin mejora de salarios y con condiciones laborales desfasadas, cuando vemos otros acuerdos y pactos que sí los han mejorado, como los suscritos para el personal del Servicio Cántabro de Salud o el de Justicia", ha criticado.

Además, la presidenta del comité ha apuntado que no saben "nada" de la nueva Ley de Función Pública o del dinero "que no se ha gastado" en una jubilación parcial anticipada.

Además, el convenio colectivo "sigue sin resolverse", hay ofertas públicas de empleo de 2023 y 2024 con categorías "sin terminar" y se mantiene el conflicto colectivo por la bolsa de empleo para la sustituciones con "una escasez de personal preocupante", como la que han denunciado en Servicios Sociales.

Finalmente, los portavoces del órgano sindical del personal laboral del Gobierno de Cantabria han criticado que el Gobierno regional "no apuesta por la inclusión", en relación a la oferta pública de empleo destinada a personas con discapacidad intelectual (un 2% de las plazas), que "sigue sin fecha, un temario adaptado, ni puestos y tareas adaptados, ni con el personal de integración social que requieren para realizar su trabajo".