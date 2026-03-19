El comité de Solvay dice que la documentación para justificar el ERE "no se basa en datos objetivos reales"

Pancarta contra el ERE en la planta de Solvay - EUROPA PRESS

SANTANDER, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la fábrica de Solvay en Barreda (UGT-FICA, CCOO Industria y USO Industria) ha reiterado este jueves su rechazo a la documentación presentada por la compañía para justificar la reducción de la producción y el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que contempla el despido de 77 trabajadores, porque considera que "no está basada en datos objetivos reales".

Así lo han indicado los sindicatos tras concluir la quinta reunión de negociación del ERE, en la que se han explicado los datos aportados por la empresa en su informe técnico para justificar los despidos.

A juicio del comité, "las explicaciones no son suficientes, ya que no garantizan una funcionalidad de los puestos finales afectados ni de la propia fábrica". Además, insiste en que los argumentos esgrimidos por la empresa "no están basados en datos objetivos reales, sino en un porcentaje de reducción de capacidad trasladado directamente a cada servicio, sin tener en cuenta la casuística de cada unidad".

"Ha quedado muy claro que la propuesta de la empresa se basa exclusivamente en criterios económicos y en ningún caso se va a mejorar la operatividad de la planta ni aspectos tan importantes como la seguridad y fiabilidad, que entendemos fundamentales", han trasladado los sindicatos en un comunicado.

Según han informado, la empresa ha solicitado aportaciones y propuestas alternativas, "pero siempre bajo la premisa de mantener su planteamiento inicial de reducir 77 empleos directos". Así, la negociación del ERE continuará con su sexta cita el próximo martes 24 de marzo.

Finalmente, el comité de empresa ha agradecido el apoyo recibido por los compañeros que este miércoles se desplazaron a Santander para concentrarse coincidiendo con las reuniones mantenidas por los representantes sindicales con el Gobierno regional y con la Delegación del Gobierno en Cantabria.