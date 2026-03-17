El comité de Solvay traslada mañana a Casares y Buruaga sus propuestas en la negociación del ERE

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SANTANDER, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la fábrica de Solvay en Barreda (UGT-FICA, CCOO y USO) se reunirá este miércoles, 18 de marzo, con el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, para analizar la situación actual de la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la compañía belga con hasta 77 despidos.

Los sindicatos de la fábrica torrelaveguense se entrevistarán primero con Casares, a las 10.00 horas en la Delegación; y se trasladarán después a la sede del Ejecutivo autonómico para mantener un encuentro con Buruaga, a las 11.30 horas.

En ambas reuniones, el órgano sindical detallará las propuestas que ha planteado en la negociación del ERE y "la necesidad de que no haya despidos y se implemente un plan industrial de futuro que garantice el empleo con inversiones que mejoren la competitividad y permitan implantar nuevas líneas de producción y de negocio", han informado los representantes de los trabajadores en un comunicado.

El encuentro de los sindicatos de Solvay con el delegado del Gobierno y la presidenta de Cantabria se produce tras cuatro reuniones de negociación del ERE, la mitad de las previstas en un calendario que proseguirá los días 19, 23 y 26 de marzo y concluirá el miércoles 1 de abril.

En la última, celebrada ayer lunes y que concluyó sin avances, el comité cuestionó un informe de la empresa que justifica el ERE por contener "errores e imprecisiones".